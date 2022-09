L'onda Meloni travolge anche il Friuli: vola oltre il 30% e quintuplica i voti in 5 anni. Scivolone della Lega ferma al 10%. Al centrodestra tutti i collegi uninominali

TRIESTE - I sondaggi lo avevano già segnalato da tempo. L'onda nazionale di Fratelli d'Italia è arrivata sino in Friuli Venezia Giulia. Il partito della Meloni, infatti, ha sfondato e in cinque anni ha più che quintuplicato il suo risultato. Già, perchè alle passate Politiche del 2018 in regione i meloniani si erano fermati al 5.3 per cento. Ora invece ha superato il 32 per cento al Senato e il 31 alla Camera. Lo scivolone, invece, lo ha fatto la Lega che da primo partito in assoluto, sia alle scorse Politiche (25.8) che ancor più alle regionali (34.8) ora ha perso l'abbrivio ed è in discesa. Alla Camera si è fermata al 10,90 per cento e al Senato al 10.89. Nella coalizione seguono Forza Italia al 6,7 al Senato e 6,69 alla Camera e Noi moderati ad appena lo 0,67 per cento al Senato e 0,93 alla Camera. Il Pd naviga a pelo d'acqua perdendo qualcosa ma senza tonfi e raccogliendo il 18,4 per cento alla Camera e 18,46 al Senato. Opachi in regione, rispetto al risultato nazione i 5Stelle che zoppicano rispetto alle Politiche del 2018 (avevano 24%) e che ora si fermano al 7,39 per cento al Senatio e 7,19 alla Camera.

Collegi Uninominali

Con un risultato definitivo che si attesta al 50,34% al Senato e al 49,87% alla Camera, la coalizione di centrodestra vince tutte le sfide nei collegi uninominali in Friuli Venezia Giulia. Risultano dunque già eletti, sulla base dei dati del Ministero dell'Interno, Luca Ciriani (FdI) al Senato e Vannia Gava (Lega), Walter Rizzetto (FdI) e Massimiliano Panizzut (Lega) alla Camera. Per tutti e quattro si tratta di una riconferma. Ciriani nella legislatura appena conclusa ha ricoperto il ruolo di capogruppo di FdI al Senato; Vannia Gava è sottosegretario uscente alla Transizione ecologica. Panizzut vince nel collegio di Trieste, Rizzetto in quello di Udine e Gava a Pordenone. Tra i candidati all'uninominale per il Senato c'era anche il ministro per le Politiche agricole uscente Stefano Patuanelli (M5s), capolista dei 5 stelle anche nel plurinominale. Il centro sinistra per l'uninominale di Palazzo Madama aveva invece schierato Furio Honsell.