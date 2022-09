Il politologo Feltrin: «Fratelli d'Italia ha il maggior numero record di consensi in Veneto»

VENEZIA - «Fratelli d'Italia, partito tradizionalmente a impianto meridionale, curiosamente prende più voti a Nord che al Sud. E la regione d'Italia dove ha più voti in Italia è proprio il Veneto» sottolinea il politologo Paolo Feltrin, coordinatore dell'Osservatorio elettorale del Consiglio regionale del Veneto.

Quanto all'andamento del voto in regione, Feltrin nota che Fdi «aumenta i propri voti in tutte le aree periferiche, non nelle città capoluogo. Fatto strano, perché tradizionalmente FdI, e prima il Msi, prendevano più voti nelle città che in provincia. Le mappe del voto evidenziano una pressoché totale coincidenza tra le aree di calo di voti della Lega e quelle di aumento di FdI.

Anche Azione - ha aggiunto - prende più voti nelle città che nelle aree di provincia: fenomeno prevedibile, questo, visto che la formazione politica di Calenda e Renzi intercetta più le preferenze delle classi dirigenti che quelle dei ceti popolari».