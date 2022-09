Noi Moderati-lista Brugnaro, sopra il 3% solo a Venezia, flop in Veneto e Friuli

VENEZIA - Noi Moderati/Lupi-Toti-Brugnaro-Udc è il nome della lista alleata del centrodestra che vedeva nel sindaco Luigi Brugnaro uno dei leader insieme a Maurizio Lupi e al governatore della Liguria, Giovanni Toti.

Non è stato un risultato entusiasmante in Veneto con la soglia del 4% mai raggiunta e un 3.6 solo nel capoluogo Venezia (avvicinando il risultato di Forza Italia ferma al 4.15%), per il resto è stato un flop sia in Veneto che in Friuli VG.

Nella sua città il sindaco-imprenditore ha raggiunto il 3.61% alla Camera, ma il 3.09 in provincia (ovvero un decimo del risultato di Fratelli d'Italia). Al Senato in Veneto si è fermata alle 2.07 (a fronte del 56.31% della coalizione).

Ancora peggio in Friuli Vg dove Noi Moderati è sempre sotto l'1 per cento: 0.94 alla Camera e solo lo 0.79 al Senato.

Flop anche Liguria

Giovanni Toti con il suo Italia al centro è una delle anime di Noi Moderati, ma non sfonda in Liguria e si ferma al 2,13% quindi opeggio di Brugnaro nel Veneziano: «Ancora una volta, come già era successo in parte nel 2018, il successo amministrativo del governo regionale e i successi dei tanti sindaci che fanno riferimento a questa coalizione non si trasferiscono al voto politico degli stessi elettori» ha commentato Toti.