Cittadella. Cocaina e marijuana nel borsone della palestra: nei guai un imprenditore di 80 anni

CITTADELLA (PADOVA) - Imprenditore di 80 anni pizzicato con la cocaina nel borsone da palestra: è stato arrestato. Tutto comincia con una segnalazione al 112 arrivata nel pomeriggio di sabato 23 settembre. Un automobilista stava percorrendo la strada provinciale 308 in direzione di Castelfranco Veneto. Ai carabinieri ha detto di aver avuto un diverbio con il conducente di un'auto di grossa cilindrata, con targa straniera: nel sorpassarlo, l'uomo gli avrebbe mostrato un oggetto che aveva tutta l'aria di essere una pistola.

I militari hanno individuato il conducente, un imprenditore 80enne, sulla stessa strada all'altezza del comune di San Martino di Lupari. Lo hanno fermato e controllato. Dell'arma non vi era traccia ma in compenso il contenuto del borsone da palestra si è rivelato interessante. Dentro c'erano 13 grammi di cocaina, 8 grammi di marijuana e alcune pipette per il consumo dello stupefacente.

L'imprenditore dovrà rispondere di detenzione di stupefacenti a fini di spaccio.