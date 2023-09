Piazzola sul Brenta. Ospita due minorenni irregolari in cambio di dosi di cocaina, i genitori chiamano i carabinieri

PIAZZOLA SUL BRENTA (PADOVA) - Ospita in casa due minorenni irregolari in cambio di cocaina. Siamo a Piazzola sul Brenta dove ieri mattina, 18 settembre, una coppia ha scoperto che in casa c'erano due estranei e ha chiamato i carabinieri.

I militari della locale stazione, assieme al Nucleo operativo e radiomobile di Cittadella, sono andati da loro ed ecco svelato cosa era accaduto.

Il figlio 28enne della coppia aveva ospitato all'insaputa dei genitori due minorenni tunisini senza permesso di soggiorno. In cambio i due gli avevano dato alcune dosi di cocaina. I carabinieri hanno anche trovato materiale per il confezionamento delle dosi. I due ragazzini si erano allontanati spontaneamente lo scorso 9 settembre da un centro di accoglienza di Castelvetrano (Trapani): sono stati affidati a una cooperativa e denunciati per detenzione a fini di spaccio.