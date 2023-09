PADOVA - Ha provato a diversificare il suo business illecito, spacciando non solo droga ma anche medicine. Per farlo utilizzava ricette false che presentava nelle farmacie. La scoperta è avvenuta sabato in seguito a un controllo in via Facciolati. Nei guai è finito un 26enne padovano, già noto alle forze dell'ordine per reati in materia di stupefacenti e già sottoposto all'affidamento in prova ai servizi sociali. Quando è stato fermato era in auto con un altro uomo. In una mano stringeva un involucro che poi si è rivelato contenere 6 grammi di eroina. Gli agenti hanno quindi proceduto a una perquisizione più approfondita ed è spuntato un bilancino di precisione.

Nella sua abitazione in via Moschetti sono invece stati sequestrati medicinali del tipo benzodiazepine e alcune ricette in bianco, false. Con questi documenti il giovane aveva già fatto incetta di psicofarmaci in tre differenti farmacie della città. Sostanze che il 26enne avrebbe comprato sia per uso personale che come merce di spaccio. Accompagnato negli uffici della questura, al termine delle formalità di rito è stato arrestato per detenzione di stupefacenti a fini di spaccio. Si trova ora ai domiciliari a disposizione dell'autorità giudiziaria.

Sempre gli investigatori della Squadra mobile nel weekend hanno messo a segno un rocambolesco arresto ai danni di un tunisino di 22 anni, volto già arcinoto alla giustizia. Già sottoposto a daspo e indagato per rissa pluriaggravata con uso di coltelli, appena ha visto nei paraggi i poliziotti ha tentato una disperata fuga gettandosi tra le auto in transito in piazzale Stazione. Una volta raggiunto ha provato a divincolarsi colpendo gli agenti con violente gomitate. È stato alla fine reso inoffensivo. In tasca gli sono poi state trovate otto dosi di cocaina e il nordafricano è anche risultato destinatario di un divieto di dimora in provincia di Padova. Misura che gli è stata applicata a seguito di un precedente arresto avvenuto a fine agosto quando, sempre la Mobile, lo aveva bloccato al parco Milcovich con 30 grammi di hashish, un bilancino di precisione un coltello con lama di 14,5 centimetri. Durante l'estate lo stesso nordafricano è stato denunciato in concorso con altri quattro stranieri per rissa pluriaggravata. Un altro ventiduenne tunisino, infine, in zona Sacra Famiglia è stato bloccato dopo aver ceduto cocaina a un assuntore di Villanova di Camposampiero in cambio di 100 euro. Fermato dai poliziotti, ha provocato a uno di loro alcune lesioni paravertebrali picchiandolo.