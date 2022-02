CITTADELLA (PADOVA) - Abituati da secoli ad aiutare il prossimo attraverso la carità. Ora i frati Francescani dell’antico convento<WC>,<WC1> a poche centinaia di metri dalle mura medievali di Cittadella<WC>,<WC1> in provincia di Padova, chiedono aiuto ai fedeli. Lo fanno per riuscire ad affrontare l’aumento delle spese delle utenze, in particolare quella per il riscaldamento. Sulla porta principale della chiesa, ieri è stato affisso un avviso che informa: “Domenica 27 febbraio raccolta offerte pro riscaldamento nostra chiesa e convento. Grazie di cuore”. Quindi tutte le offerte che saranno raccolte nelle celebrazioni, verranno destinate al pagamento della spesa del metano che non si sa a quanto ammonti.

LE CELEBRAZIONI

Sono molto riservati i frati, guidati dal guardiano padre Renzo Gobbi. Certo non deve essere stato facile decidere di chiedere questo ulteriore sostegno. Ma i francescani confidano ancora una volta, come avviene da molti anni, nella collaborazione e nella sensibilità di tante persone, non solo cittadellesi, particolarmente legate al convento. Quattro le celebrazioni domenicali: alle 7, alle 8.30, alle 10 ed alle 15.30. I francescani sono certamente attenti agli sprechi, ma certamente il convento non può spegnere tutta l'illuminazione e tanto meno lasciare al freddo i fedeli. Questi ultimi non hanno mai fatto mancare ai religiosi il supporto anche materiale. A loro volta i religiosi, a fronte di spese aumentate oltre ogni previsione, chiedono un supporto più incisivo.

LA STORIA

La presenza dei religiosi a Cittadella risale al 1481, quando fu eretto il convento consegnato dalla Comunità ai Frati minori dell'Osservanza. I francescani sono poco meno di una decina, hanno dovuto adeguarsi alle situazioni mutate, ma è radicato nel territorio un rapporto profondo con loro. Alcune decine di anni fa, quando le presenze erano molto più numerose, una parte del convento accoglieva studenti dei quali seguivano il doposcuola. Indimenticata l'attività di fra' Tommaso Savegnago, mancato nel 2019, che fondò l'associazione San Francesco Amici della Natura, riunendo numerosi giovani di ogni estrazione sociale e organizzando attività di recupero di carta e ferro, campi estivi e, su una delle quattro rive esterne alle mura, anche un parco zoo con numerose specie di animali, curati sempre dai volontari del gruppo.