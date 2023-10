CAMPOSAMPIERO - Frontale tra due auto nella notte: feriti i conducenti. Venerdì sera, poco prima delle 22:30, i vigili del fuoco sono intervenuti lungo la strada regionale 308 a Camposampiero per un incidente frontale tra due auto: feriti i due conducenti.

A intervenire per primo un capo squadra dei vigili del fuoco che ha prestato i primi soccorsi fino all’arrivo della partenza. I pompieri arrivati dal distaccamento volontario di Borgoricco, hanno messo in sicurezza i mezzi ed estratti i due conducenti, che sono stati presi in cura dal personale sanitario del Suem per essere trasferiti in ospedale. I carabinieri hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate poco prima di mezzogiorno.