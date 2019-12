Ubriaco e con la patente scaduta in autostrada: denunciato camionista romeno

PADOVA - Guidava uncon la e un tasso alcolemico di quasi tre volte superiore a quello consentito dalla legge per gli automobilisti, mentre per gli autisti e camionisti professionali il tasso dovrebbe essere pari a zero.La polizia stradale ha sanzionato e denunciato undi 59 anni fermato in A4 all'altezza di Padova est. L'uomo guidava con la patente scaduta, non aveva osservato i tempi di riposo dalla guida e quando gli è stato chiesto di scendere e avvicinarsi all'etilometro, vi è arrivato barcollando, tanto aveva bevuto.Il dispositivo ha registrato un tasso di 2,23 g/l. La polizia ha proceduto al, alla decurtazione di 10 punti, e al sequestro del veicolo.