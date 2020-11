Precipitano in parete: due rocciatori trevigiani salvati dal soccorso alpino

Val di Zoldo - Alle 11.40 circa di oggi, 15 novembre, la Centrale del 118 è stata allertata da alcune persone che avevano visto volare due persone dalla Via Benvegnù alla Pala della Gigia, in Moiazza. Mentre l'elicottero del Suem di Pieve di Cadore decollava, è arrivata una seconda chiamata, da parte di una seconda cordata, che avvisava che i due rocciatori, caduti per una decina di metri dal terzo tiro, si trovavano sulla cengia assieme a loro: un ragazzo era incolume, una ragazza, L.C., 30 anni, di Conegliano (TV), aveva invece riportato possibili traumi. Una volta individuati, l'eliambulanza ha recuperato l'infortunata con un verricello di 45 metri, per trasportarla all'ospedale di Belluno. Il compagno è invece rientrato con l'altra cordata.



