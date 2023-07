BELLUNO - Una sola telecamera. Ma potrebbe bastare per dare una svolta alle indagini sul triplice omicidio stradale di Santo Stefano di Cadore, nel Bellunese, in cui è stata sterminata metà famiglia di turisti veneziani. Le immagini dell’impianto di videosorveglianza del magazzino dell’alimentari De Candido di via Udine, la strada della tragedia, sono state acquisite dai carabinieri la sera stessa dell’incidente, giovedì 6 luglio. Scandiscono i secondi, quattro per l’esattezza, prima dell’investimento. Prima che l’Audi nera condotta dalla 31enne tedesca Angelika Hutter cento metri dopo falciasse sul marciapiede i pedoni, uccidendo il piccolo Mattia Antoniello, che avrebbe compiuto 2 anni il 16 luglio, il suo papà Marco Antoniello, 47 anni che stava spingendo il passeggino e la nonna materna Mariagrazia Zuin, 64 anni. Nel video si sente anche il rumore agghiacciante dell’impatto. Interminabile: 5 secondi in cui il boato non finisce più. Nelle prossime ore si saprà se la conducente, che fin dal giorno dell’incidente si è chiusa nel suo silenzio, parlerà: l’udienza di convalida di fronte al gip è fissata per domani mattina, 10 luglio 2023, a Belluno. Non si è aperta nemmeno con il suo difensore, l’avvocato d’ufficio Giuseppe Triolo, al quale ha detto solo: «Sono nel baratro».



LA VERITÀ

Sono le 15, 14 minuti e 54 secondi di giovedì 6 luglio quando l’Audi A3 nera condotta dalla 31enne tedesca, di proprietà del padre, sfreccia sulla strada regionale 355 di Val Degano che porta a Sappada. Prima di lei una Panda cross che procede a una velocità contenuta. L’auto tedesca invece sfreccia a una velocità ben superiore ai limiti di quel tratto: un’arteria in centro urbano dove vige il limite di 50 orari. Poi lo schianto e nessun rumore di frenata, come hanno documentato anche i rilievi dei carabinieri della Compagnia di Cortina, con il Nucleo operativo provinciale guidato dal comandante Christian Costantini, che è andato sul posto quel giorno. Subito i militari hanno avviato le ricerche di eventuali impianti di videosorveglianza. È spuntato l’impianto del negozio di alimentari, che tra l’altro quel giorno era chiuso. «I carabinieri ci hanno chiesto di visionare le immagini - racconta la titolare del market De Candido - e ci siamo subito resi disponibili. La speranza è che aiuti a stabilire la verità, perché questa tragedia ci ha lasciati esterrefatti». I frame sono sicuramente importanti nell’inchiesta, ma si continua indagare. «Stiamo cercando di trovare altre immagini - spiega il colonnello Christian Costantini -, ma quella è una zona poco servita da istituti di credito, da dove di solito attingiamo alle immagini. La speranza è di trovarne altre».



LE IPOTESI

L’ipotesi d’accusa contro Angelika Hutter è omicidio stradale plurimo, le si contesta il 589 bis del codice penale primo e ottavo comma. Il fatto che non abbia frenato e sia andata dritta sul marciapiede aveva fatto scattare il dubbio in qualcuno che potesse esserci una volontarietà nell’atto. Ma il procuratore di Belluno, Paolo Luca, parla chiaro: «Al momento lavoriamo sugli elementi empirici che abbiamo a disposizione, senza anticipare conclusioni che potrebbero essere fuorvianti, come quella del gesto volontario».



LA CONVALIDA

Non essendoci le aggravanti di alcol o droga, una eventuale scarcerazione potrebbe non essere così remota domani. Ma gli inquirenti sono certi di avere in mano tutti gli elementi per chiedere la conferma del carcere: la donna è senza fissa dimora e non avrebbe un posto dove poter andare per eventuale domiciliari e è una cittadina straniera, con pericolo di fuga. L’avvocato Giuseppe Triolo dal canto suo chiederà e spera nella scarcerazione: «È un incidente, può capitare a chiunque. La mia assistita è distrutta: non vuole essere neanche aiutata». E ieri Alfredo Antoniozzi, vice capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, che ha presentato la proposta di legge di modifica degli articoli del codice penale che disciplinano l’infermità e la seminfermità mentale ha detto: «Ci attendiamo la perizia psichiatrica su Angelika Hutter. Anche di questo la magistratura un giorno dovrà discutere. Non ho dubbi che la difesa la chiederà invocando qualche disturbo di personalità».