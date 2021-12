BELLUNO - Giornata impegnativa per i mezzi di soccorso, occupati su più fronti a recuperare mezzi finiti fuori strada o in difficoltà a causa della nevicata del giorno precedente. E del fondo gelato, anche perché, soprattutto nelle zone più all’ombra, la neve si è velocemente compattata. Nel pomeriggio – mancavano pochi minuti alle 16 – sono terminate le operazioni di recupero di uno spazzaneve finito fuori strada, la sera prima, a Piovena di Santa Giustina, lungo la strada statale numero 50 “del Grappa e del Passo Rolle”.



Il mezzo, un camion con la lama spazzaneve, era finito lungo una scarpata non riuscendo più a muoversi. Ieri pomeriggio sono così iniziate le operazioni di recupero con tanto di interdizione totale al traffico della statale. Una limitazione che ha creato subito forti rallentamenti. La congestione maggiore si è registrata alla rotonda di Busche. Per le operazioni di soccorso, oltre al soccorso stradale, erano presenti le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione della viabilità e per consentire la riapertura del tratto nel più breve tempo possibile. Nel frattempo, il traffico diretto a Belluno era stato deviato sulla viabilità secondaria; anche per chi andava verso Feltre si è resa necessaria una deviazione. Per molte ore.



Sempre nel pomeriggio, i Vigili del Fuoco sono stati impegnati lungo i tornanti della strada provinciale 346 del passo San Pellegrino dove un tir si è ribaltato tra il bivio del Valles e Pian degli Zingari. Poco dopo le 19 la strada era ancora chiusa e dal Comando dei Vigili del Fuoco prevedevano ancora almeno un’ora di lavoro per completare l’operazione. Sul posto, oltre alla squadra dei Vigili, per ore, per rimuovere il mezzo, sono stati al lavoro anche tecnici di Veneto Strade. Fortunatamente non ci sono stati feriti. Ingente invece il danno al mezzo pesante praticamente coricato sulla strada.