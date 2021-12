Neve abbondante dal Cansiglio ad Asolo: auto bloccate nelle strade e vigili del fuoco al lavoro

Dal Cansiglio all'altopiano di Asiago alla fine la neve annunciata nei giorni scorsi sta arrivando anche in Veneto. Un'abbondante nevicata si è scaricata sul Cansiglio prendendo di sorpresa gli automobilisti che sono rimasti bloccati ed hanno chiesto aiuto ai vigili del fuoco. Sul posto sono quindi intervenuti i pompieri di Vittorio Veneto. Da questa mattina sta inoltre fioccando anche a Gallio che è ora coperta da alcune decine di centimetri di neve.

Vigili del fuoco al lavoro

I vigili del fuoco sono dovuti intervenire a causa della ricca nevicata che ha tenuto bloccati gli automobilisti con bambini a bordo anche in alcune zone in provincia di Trebviso. Pompieri al lavoro sulla Strada provinciale 140 che porta sul Montegrappa e a Cavaso del Tomba in via Monfenera. Per le auto bloccate dalle neve con bambini a bordo stanno intervenendo anche i volontari di Asolo e le squadre dei vigili del fuoco di Montebelluna.

Le previsioni

Una perturbazione nordatlantica, accompagnata da aria di origine artica, era attesa a partire dalle prime ore di oggi 8 dicembre e per le successive 24-36 ore, portando intense precipitazioni nevose anche a quote autostradali, interessando la rete gestita da Autostrade per l'Italia in Veneto e Friuli Venezia-Giulia, ma anche Liguria, Piemonte, Lombardia ed Emilia-Romagna.