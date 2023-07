Un nuovo panettone creato per il film con DeVito che si sta girando tra San Vito e Cortina: serviva un "effetto splash"

SAN PIETRO DI CADORE (BELLUNO) - Cinepanettone: ciak si gira! Il prossimo cinepanettone prodotto da Notorius Pictures spa di Roma che si sta girando tra San Vito e Cortina, oltre alle star internazionali avrà come protagonista d'eccezione anche il panettone del panificio Eicher Clere di Costalta, in comune di San Pietro. L'antico panificio infatti ha fornito i panettoni che compariranno in alcuni sketch del film: dolci che sono stati "modificati" appositamente dai sapienti fornai per le ilari scene delle torte in faccia.

LA STORIA

Delle abilità dei pasticceri del forno "Eicher Clere" era a conoscenza l'aiuto scenografo e attrezzista, Livia Chiesa di Pieve di Cadore che ha fatto da tramite per questa fornitura del tutto speciale per un film che ha caratura internazionale.

Ma il panificio non è nuovo a forniture di questo tipo. C'è un precedente infatti, rimasto fino ad oggi sotto silenzio: i fornai di Costalta avevano preparato i panettoni anche per il film "Improvvisamente Natale", quello di due anni fa, che vedeva protagonista Diego Abatantuono ed è stato un vero successo. «In quella occasione - racconta la titolare, Marta Eicher Clere - ci era stato detto che avevano cercato ovunque per trovare un panificio che facesse i panettoni a maggio, ma nessuno si era reso disponibile. Aveva contattato tutti i panifici del Cadore, non ricevendo però disponibilità. Noi abbiamo subito risposto sì e li abbiamo preparati». È così che la produzione è venuta a conoscenza delle bontà del panificio, che vanta una storia secolare. Ma per quel film era necessario un panettone particolare, quest'anno invece la richiesta era diversa: la sfida è stata quasi "impossibile".

LA RICETTA

Dopo un breve consulto con la produzione del film i fornai del panificio Eicher Clere si sono messi all'opera per risolvere il problema della rigidità del tradizionale dolce natalizio escogitando un sistema per incavarlo e riempirlo di panna che ha superato, fin dai primi test con alcuni volontari garantendo l'effetto "splash". «Ha lievitato normalmente tutta al notte, come da tradizione - spiegano dal panificio -, ma è stato messo meno lievito in modo che si potesse tagliare e scavarlo all'interno per inserirci la panna. Un sistema che ha permesso, poi premendolo che la panna si spalmasse in faccia: altrimenti il panettone non è come il pan di spagna che si schiaccia: ha la scorza dura attorno e non sarebbe stato possibile avere l'effetto».

SUL SET

I fornai del panificio di Costalta hanno confezionati 7 "panettoni speciali", tutti buonissimi con le gocce di cioccolato all'interno. Nella scena era solo uno che andava gettato in faccia al malcapitato attore. Ma si sa che i ciak necessari a raggiungere la perfezione sono sempre più di uno e quindi per ogni evenienza il panettone è stato creato in abbondanza. Non è dato sapere se uno di quei sette dolci sia rimasto e magari sia finito sulla tavola degli attori, sicuramente golosi come uno dei protagonisti dato per certo in questo film: ovvero il celebre Danny De Vito. In ogni caso l'orgoglio è che un'altra eccellenza dolomitica, oltre ai paesaggi, è nel film e il panificio di Costalta, che quest'anno compie 90 anni, sicuramente comparirà anche nei titoli di coda facendo il giro del mondo.

IL FILM

La pellicola è prodotta dal regista Peter Chelsom, "padre" di film come Serendipity (2001), Shall we dance (2004) e Hannah Montana (2009). Le riprese in corso per il film si protrarranno almeno fino al 22 luglio tra Cortina e Val Boite.