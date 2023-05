PADOVA - È una storia lunga 104 anni quella della pasticceria Graziati di piazza della Frutta, che nella giornata di ieri ha visto i festeggiamenti non solo per il compleanno dell’azienda, ma anche per l’entrata in società della quinta generazione di gestori. Si tratta della figlia degli attuali titolari, Carolina Graziati, e del suo fidanzato Sebastiano Chiavellati. Entrambi giovanissimi e freschi di università, lei ha 26 anni e l’abilitazione all’esercizio della professione di dottore commercialista, lui ne ha 30 ed è in possesso dell’abilitazione di avvocato.

SGUARDO AL FUTURO

Per l’occasione è stata montata e preparata al momento la famosa millefoglie che contraddistingue da sempre l’attività, direttamente dalle mani dal capo pasticcere Enrico Lago, giovane di 29 anni che da poco ha partecipato e vinto il concorso per entrare nell’Ampi (Accademia maestri pasticcieri italiani).

La pasticceria è stata fondata nel 1919 da Giorgio Bartolomeo Graziati. Il suo cavallo di battaglia è la millefoglie, preparata e servita al momento ancora con la ricetta della tradizione con solo materie prime fresche. Famosa anche la Pazientina, un dolce significativo della città che vanta una storia pluricentenaria e una ricetta ufficiale depositata nel 1999 in Camera di commercio. «Proprio oggi 104 anni fa il mio bisnonno fondava la pasticceria e acquistava il negozio davanti a una delle piazze più belle delle mondo. Quando si ha la fortuna di avere un’attività così bisogna custodirla e tramandarla ed è proprio quello che abbiamo fatto, io per 40 anni e mia moglie per 25» spiega Fabrizio Graziati, proprietario della pasticceria.

Negli anni sono state apportate sempre più modifiche all’interno del negozio che pian piano si è ingrandito e modernizzato grazie all’acquisto di nuovi mobili e dei tavolini esterni che prima non erano presenti. «Questo è un luogo molto apprezzato sia dai cittadini che dai turisti – dichiara Antonio Bressa, assessore al Commercio del comune di Padova –. La cosa che voglio sottolineare è come i Graziati sono riusciti a mettere insieme la tradizione del prodotto, preservandolo, con l’aggiunta dell’innovazione. Una storia importante, che è così duratura perché c’è evidente qualità. Ciò deve servire anche da esempio per chi vuole nella propria attività un orizzonte temporale così lungo».

I PROGETTI

I due nuovi volti dell’azienda sono molto ambiziosi e vogliono portare tante novità in casa Graziati. Oltre a una gestione più potente delle piattaforme web e social hanno già ideato la millefoglie “montata” al momento, proposta in alcuni ristoranti cittadini. «Il nostro sogno è riuscire a portare la tradizione della millefoglie Graziati fuori dal Veneto, sulle tavole degli italiani – spiega Sebastiano Chiavellati –. Abbiamo tante idee per il futuro, faremo inoltre delle demo con il nostro capo pasticcere, aprendo il laboratorio a tutti, e organizzeremo delle degustazioni non solo di dolci. Poi sfrutteremo la splendida piazza per organizzare eventi e aperitivi. Abbiamo tanti progetti che sveleremo più avanti. Ringraziamo tutti per la fiducia riposta in noi».

Naturalmente sia Fabrizio Graziati che la moglie Elena Silini resteranno in negozio a lavorare, ma si augurano di lasciare in futuro tutto nelle mani dei due giovani. «Per me è una grande emozione, Fabrizio e Elena sono due amici, congratulazioni e in bocca al lupo per questa quinta generazione. Se oggi come oggi la regione Veneto è una delle regioni con il più alto Pil d’Italia lo dobbiamo sicuramente a tanti imprenditori come voi» dichiara l’assessore dello Sviluppo economico della Regione Veneto, Roberto Marcato.