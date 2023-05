Pasticceria Graziati a Padova: 104 anni di storia e due nuovi volti

«Abbiamo custodito e mantenuto in tutti i modi quello che nel 1919 ha costruito mio bisnonno, ora lasciamo le redini a nostra figlia Carolina e al suo fidanzato Sebastiano» queste le parole di Fabrizio Graziati, proprietario della pasticceria Graziati in piazza della Frutta 40. Si è tenuta ieri infatti la giornata di festeggiamenti dei 104 anni di attività e il passaggio alla quinta generazione Graziati. I due giovani freschi di università hanno tanti progetti per il futuro dell’attività, uno di questi è portare sulle tavole degli italiani, anche fuori regione, il tipico dolce che li contraddistingue: la Millefoglie.

Madeleine Palpella