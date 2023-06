BELLUNO - Una pallina di "Alpino". Lo spirito della festa tricolore, che ha invaso le vie della città di Belluno, entra perfino in gelateria. L'Alpino è l'ultima dolce creazione del giovane gelataio Nicola Dal Piva, titolare dell'Antica Gelateria Bellunese che dà sulla vecchia piazza di Cavarzano, a Belluno: un nuovo gusto, in vero stile alpino, creato per celebrare l'evento e offrire ai molti che prenderanno parte ai festeggiamenti un'alternativa dolce.

L'INIZIATIVA

«In tanti si aspettavano una delle mie folli idee - racconta il gelataio - . Ed eccola qui: ho deciso di creare il gusto dedicato alla festa degli Alpini; d'altra parte, la sfilata partirà a pochi passi dalla mia gelateria, non poteva certo mancare il mio personale contributo all'evento». Il gusto "Alpino" parte da lontano, affondando le sue radici nella tradizione. «È un gelato che parte da un'idea classica - spiega Nicola -: il "rimedio della nonna". La nonna metteva nel latte la grappa, per curare i malanni invernali. Io ho messo la grappa nel gelato, come rimedio per il caldo estivo che ci aspettiamo di vivere in questi giorni di festa».

LA RICETTA

Latte e grappa: l'Alpino suona un po' come una specie di "fiordilatte corretto", base al gusto di fiordilatte classico e correzione con la grappa Nardini, l'acquavite distillata nel bassanese. Un gusto fresco con una leggera nota alcolica; piacevole, ma non troppo marcata: «Nessun problema alla prova del palloncino - scherza Dal Piva-. La ricetta prevede solo 200 grammi di grappa per 3 chili di gelato. Mi aspetto che l'Alpino incuriosisca i molti che aspettano di prendere parte alla parata davanti alla mia gelateria: per ingannare l'attesa, potranno ordinare un cono di Alpino».

IL PERSONAGGIO

Dal Piva non è certo nuovo alle proposte singolari. Già l'estate scorsa aveva incuriosito con la sua iniziativa di uno sconto sul prezzo del gelato per chi si fosse portato da casa la coppetta, un'idea eco-sostenibile per ridurre gli enormi sprechi di imballaggi e di contenitori che finivano col riempire ogni giorno, inutilmente, i cestini della sua gelateria. In questi giorni, la promozione rivolta ai ragazzi che si apprestano a godersi l'estate dopo i lunghi mesi passati sui banchi di scuola; pagella alla mano, gelato gratis ai giovani cavarzanesi: un chilo per i più "secchioni", con tutti 10 in pagella, mezzo chilo per una media del 9 e via così, fino ad arrivare a una pallina gratis per chi ha la media del 6.

NON SOLO PALLINE

E da ultimo, per combattere il caro prezzi e andare incontro alle famiglie, l'idea di vendere il gelato "su misura". Un prezzo al grammo e addio alle palline "standard" a 1 euro e 50: si paga in proporzione alla dimensione desiderata della pallina. Farà eccezione l'Alpino, naturalmente. Pallina abbondante, prezzo stracciato: per celebrare al meglio la festa, il nuovo gusto sarà venduto al prezzo di solo 1 euro.