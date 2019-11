Piste pronte: «Sarà una stagione coi fiocchi. Il miglior inizio da anni»

di Raffaella Gabrieli

BELLUNO Incrociando le dita per una giusta dose di scaramanzia, una stagione invernale così buona e prematura non la si vedeva da anni. Felici gli albergatori che si pregustano una buona affluenza di ospiti ma anche gli impiantisti che assistono alle copiose precipitazioni pensando a quanto potranno risparmiare in termini di neve programmata e quindi in consumo di acqua e di energia elettrica nonché in manodopera perché per dosare in maniera corretta gli ingredienti della ricetta e per poi distribuire la dama bianca...