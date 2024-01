PEAIO - ​Incidente a Peaio, Range Rover Evoque si ribalta in strada: tre feriti. Lunghe code e traffico in tilt. Incidente oggi, giovedì 4 gennaio, a Peaio frazione di Vodo di Cadore. Un suv Range Rover Evoque si è ribaltato in strada, il bilancio è di tre feriti. Inevitabili code proprio nei giorni delle feste: rallentamenti e traffico in tilt.

+++Notizia in aggiornamento+++