Ponte dell'Immacolata, traffico in tilt per il ritorno dalla montagna: Alemagna bloccata, tre ore di coda per raggiungere Mestre

BORCA DI CADORE - ​MESTRE - Ponte dell'Immacolata, traffico in tilt per il ritorno dalla montagna: Alemagna bloccata, tre ore per raggiungere Mestre. Giornata di passione per tutti quelli che oggi, domenica 10 dicembre, dopo il lungo week end dell'Immacolata, si sono messi in auto per rientrare dalla montagna. In questo momento la statale Alemagna risulta completamente bloccata, con code chilometriche e oltre tre ore per raggiungere Mestre.

Le auto sono bloccate, immobili in un fila ininterrotta da Borca di Cadore a Longarone. Il comune di Borca è collocato ai piedi del monte Antelao, considerato il re delle Dolomiti.