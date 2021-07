CESIOMAGGIORE - Ha lottato con tutte le sue forze, ma Petra Lucca, la bambina di dieci anni investita sabato mattina a Soranzen, non ce l’ha fatta. La commissione istituita dall’ospedale di Padova per gli accertamenti sulla morte cerebrale ha decretato che per la piccola non c’era più nulla da fare tant’è che nel pomeriggio di ieri sono iniziate le procedure per spegnere i macchinari che la tenevano in vita. La morte è sopraggiunta nella...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati