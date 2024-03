Lucca, colpito da una ruota "volante" durante il rally: Alessandro Valletta muore dopo 10 giorni, aveva 22 anni

Non ce l'ha fatta ed è morto dopo 10 giorni di cure e interventi in ospedale il giovane spettatore che il 16 marzo assisteva al Rally internazionale del Ciocco, nella provincia di Lucca, e venne colpito dalla ruota di una vettura in gara. E' deceduto nel pomeriggio all'ospedale di Pisa dopo 10 giorni di tentativi di salvarlo Alessandro Valletta, 22 anni, di Pescaglia (Lucca), un paese vicino alla zona in cui si disputava la corsa automobilistica.

Messina Denaro, l'architetto (che gli prestò l'identità) e il tecnico radiologo: arrestati gli "insospettabili" fiancheggiatori del boss. La Procura: «Attorno a lui ancora omertà»

L'incidente

Valletta restò ferito in maniera fortuita e gravissima mentre stava seguendo la gara a distanza di sicurezza e su un rilievo di oltre quattro metri di altezza sulla prova cronometrata di Renaio (Lucca) da dove assisteva ai passaggi dei concorrenti.

All'ospedale di Pisa i medici hanno fatto di tutto per salvarlo sottoponendolo anche a un delicato intervento chirurgico ma il 22enne non si è mai ripreso. Sulla vicenda dell'incidente, anche sulla base anche dei rilievi dei carabinieri, il sostituto procuratore della Repubblica di Lucca Paola Rizzo aveva già aperto un fascicolo nei giorni scorsi facendo sequestrare l'auto da cui si è staccato lo pneumatico che ha colpito il giovane.

La dinamica

La ruota si era staccata da un'auto piccola, una Peugeot 208, che in un tornante in discesa era andata in un fossetto a lato della strada. Un incidente di gara banale e a bassa velocità come ne capitano tanti in questo genere di competizioni sportive basate sull'abilità di guida e sulla tenuta del mezzo meccanico. Ma diversamente dal solito una ruota anteriore è schizzata via dalla vettura e lo ha raggiunto in pieno. L'incidente turbò gli organizzatori e al traguardo di Castelnuovo Garfagnana (Lucca) fecero tenere una sobria cerimonia di premiazione sul podio, senza il classico stappo di bottiglie di spumante e con festeggiamenti molto contenuti.