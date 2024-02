Lucca, uccide la moglie a coltellate e si costituisce: ​Vittorio Pescaglini e Maria Ferreira si stavano separando

Femminicidio a Fornaci di Barga, in provincia di Lucca, dove un 56enne ha ucciso a coltellate la moglie e poi si è costituito. La vittima si chiamava Maria Ferreira ed era di origine sudamericana. L'omicidio è avvenuto in strada in via della Stazione a Fornaci di Barga, dove il compagno, Vittorio Pescaglini, l'ha raggiunta in auto, è sceso e l'ha accoltellata. Stando a quanto si apprende i due si stavano separando. Sul posto sono intervenuti i carabinieri.

