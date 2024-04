Francesca De Andrè, condannato l'ex fidanzato Giorgio Tambellini: «Stava per uccidermi, ricordo calci e pugni in testa. Mi ha salvata la vicina»

A due anni dalle scioccanti rivelazioni di Francesca De Andrè, il suo ex fidanzato Giorgio Tambellini è stato condannato a 3 anni e 3 mesi per maltrattamenti e lesioni aggravate. Il tribunale di Lucca ha emesso la sua sentenza definitiva a un anno dall'apertura del processo aggiungendo al già notificato divieto di avvicinamento all'ex ragazza anche il carcere per il 40enne.

La nipote del cantautore Fabrizio De André si era fatta conoscere al pubblico per la sua partecipazione nel 2019 al Grande Fratello condotto allora da Barbara D'Urso. E proprio durante il reality la conduttrice stessa si accorse comportamenti spiacevoli di Giorgio Tambellini nei confronti dell’allora fidanzata, Francesca De André, e lo rimproverò in diretta.

Il racconto a Chi

«Mi ha colpito, picchiato anche mentre ero a terra incosciente. Non appena ho ripreso i sensi, la mia vicina di casa, che aveva sentito le urla, mi ha salvato: mi ha portato da lei e, spaventata, ha chiamato Carabinieri e ambulanza. Ma anche lui li aveva chiamati, per coprirsi le spalle. Il comandante Massimiliano De Luca, al quale devo tutto, ha capito immediatamente la situazione. In quel momento è successo il delirio. Lui è scappato da dietro casa, nel bosco, portando con sé il mio cellulare dove c’erano le prove di altre aggressioni. Sono finita in ospedale in codice rosso. - il racconto dell'ex gieffina è davvero scioccante - Dapprima mi hanno diagnosticato venti giorni di prognosi: e questo è stato un dramma, perché sotto i ventuno giorni lui non lo potevano trattenere in custodia. La Tac alla testa, però, ha evidenziato un trauma cranico, e poi c’era il corpo completamente tumefatto. Ero irriconoscibile. I capi di accusa sono così aumentati e spero che la legge lo spedisca diritto diritto in carcere, dove gli auguro il peggio. Perché uomini così la devono pagare!»

La sentenza

Ora, dopo due anni dalla denuncia fatta dalla nipote del cantautore ligure, ieri è arrivata la sentenza, a rivelarlo in anteprima è stato il quotidiano toscano Il Tirreno. Giorgio Tambellini è stato condannato a 3 anni e 3 mesi.