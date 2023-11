Luigi Pulcini, 75enne ucciso con un pugno mentre era in vacanza: arrestato un giovane dopo 3 mesi

A quasi tre mesi dall'aggressione, risultata poi fatale, è stato arrestato un giovane ritenuto responsabile dell'omicidio di Luigi Pulcini. Il 75enne era in vacanza ad Altopascio (Lucca), quando lo scorso 6 agosto fu colpito con un pugno da uno sconosciuto in un bar mentre faceva colazione: l'uomo andò in coma e morì 10 giorni dopo in ospedale a Pisa.

L'arresto

I carabinieri hanno fatto irruzione all'alba nell'abitazione del giovane indagato. Lui era presente e lo hanno arrestato. Il giovane, nato a Lucca, residente ad Altopascio, già nelle ore successive all'aggressione, il 6 agosto 2023, andò coi familiari in caserma dai carabinieri dicendo di essere stato lui a tirare il pugno. Tuttavia, spiega l'Arma, dette una versione dei fatti «che appariva evidentemente incongruente rispetto a quanto riferito da alcuni testimoni, aggiungendo dettagli fuorvianti al fine di rendere le indagini complesse e non addivenire all'accertamento di una sua piena responsabilità».

Le indagini

Le indagini sono state condotte in un contesto sociale particolarmente complesso, viene spiegato, e gli altri indagati si sono dimostrati reticenti. Diversi testimoni, conoscendo le pericolosità dei soggetti coinvolti, hanno avuto timore a collaborare con le autorità per individuare il responsabile dell'omicidio di Luigi Pulcini.