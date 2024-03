A piedi in tangenziale investita e uccisa da un Suv. Quella strada non prevede accesso ai pedoni

VICENZA - Indagini in corso attorno all'incidente stradale accaduto nella serata di ieri, venerdì 8 marzo, lungo la tangenziale ovest di Vicenza in cui ha perso la vita una donna di 50 anni. Uno schianto fatale contro un Suv. A nulla sono valsi i tentativi di soccorso messi in atto dagli operatori sanitari giunti sul posto, la donna è morta sul colpo. Sono state avviate indagini per ricostruire la dinamica, soprattutto la direzione da cui può essere arrivata la donna, dal momento che non esistono accessi pedonali.

Cosa è successo

Secondo i primissimi accertamenti, la donna stava camminando a piedi in un tratto di tangenziale interdetto ai pedoni e alle biciclette, privo di lampioni e completamente al buio, quando sarebbe stata investita da un Suv. Per la violenza dello schianto la vittima è stata sbalzata contro il parabrezza del veicolo volando a diverse decine di metri di distanza e morendo all'istante. Inutili i soccorsi da parte di un'ambulanza del Suem 118, per la donna non c'è stato altro da fare se non decretare il decesso.