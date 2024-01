Ciclista si schianta contro un camion della nettezza urbana in sosta: morto sul colpo

VICENZA - In sella alla sua bici da corsa si è schiantato contro un camion della nettezza urbana fermo lungo la strada. L'incidente è accaduto attorno le 12,45 di oggi, 25 gennaio 2024, in via Maestri del Lavoro, nella zona industriale di Schio. Secondo le prime ricostruzioni il ciclista di 75 anni, forse a causa di un malore, non si sarebbe accorto del mezzo parcheggiato urlando con violenza nell'angolo posteriore.