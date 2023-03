AGORDO - Sono 385 gli studenti premiati da Luxottica grazie all’iniziativa che da oltre dieci anni valorizza il merito di chi si è contraddistinto con percorsi scolastici e accademici eccellenti. Si tratta del numero più alto di sempre. I vincitori degli stabilimenti produttivi del Gruppo hanno ricevuto il riconoscimento nella sede di Agordo dai manager Giorgio Striano e Federico Buffa. Per i ragazzi della terza media che hanno terminato il loro percorso scolastico con la media complessiva del 9 il premio è di mille euro, mentre chi ha raggiunto il 10 riceve una borsa di studio da 1.200 euro. Gli studenti delle superiori intermedie (dal primo a quarto anno), invece, sono premiati con 1.200 euro per chi ha ottenuto la media dell’ 8,5 e fino a 1.400 euro con la media del 10. Sempre alle superiori sono stati premiati gli studenti in base al voto di maturità: 1.500 euro per chi esce con 90, 1.600 se il voto parte da 95 e 1.700 per chi ottiene 100. Anche gli universitari sono compresi nella distribuzione delle borse di studio Luxottica. Aver completatto la laurea triennale con 105 o 110 ha permesso di ricevere un premio, rispettivamente, di 1.750 euro e 2mila euro. Per la laurea magistrale, 2mila euro per chi raggiunge i 105 e 2.300 per i 110. 2mila euro a chi ha raggiunto il master di secondo livello.



I PREMIATI

Francesca Abbattista, Gabriele Agosti, Angelica Alchini, Silvia Allatere, Emy Antoniazzi, Alexandra Maria Balaban, Lorenzo Baldini, Nicole Baldissera, Giorgia Battistella, Guenda Battistella, Sara Beltrame, Arianna Benfatti, Samuele Benfatti, Alessandro Bez, Elena Blana, Giulia Bortoluz, Francesco Bortot, Nicola Bortot, Gaia Bortot, Veronica Bressan, Anna Bridda, Gaia Bristot, Veronica Bristot, Giorgia Busin, Erica Canal, Sara Canal, Susanna Canton, Giulia Carlin, Paolo Carlin, Giulia Carrera, Veronica Carrera, Anna Casanova, Martina Casanova, Giulia Casol, Matilde Cason, Aurora Cassan, Antonella Cattai, Lavinia Cavalet, Luca Cavalet, Mariachiara Celato, Remi Chierchia, Sara Chierchia, Nikolas Chierzi, Paola Chiesurin, Martina Ciet, Dominique Cima, Olga Cioffi, Samuel Comin, Alessia Comin, Camilla Comina, Alessandro Cordella, Alberto Costa, Giada Costantin, Alessandro Cresta, Rossana Curti, Nicholas Cusinato, Samuel Da Campo, Antonio Da Col, Elia Da Lan, Josef Da Pos, Didier Da Rif, Nicole Giorgia Da Roit, Stefano Da Roit, Marta Da Rold, Teresa Da Rozze, Beatrice Da Tos, Emma D’Agosto, Sofia D’Agosto, Giulia Dai Pra’, Nicole Dai Prà, Isabelle Dal Don, Nicole Dal Don, Gloria Dal Farra, Giorgia Dal Pont, Rossella Dal Pont, Luca Dalle Sasse, Beatrice Dall’Olio, Raffaele De Bernardin, Arianna De Biasio, Martina De Cassan, Denise De Lazzer, Domiziana De Luca, Filippo De Min, Beatrice De Moliner, Gabriele De Mori, Giorgia De Paris, Martina De Pellegrin, Camilla De Poi, Enrico De Simoi, Viola De Toni, Tommaso De Toni, Martina De Villa Palù, Giulia De Zorzi, Riccardo Del Chin, Jessica Del Din, Asia Del Din, Martina Delfauro, Maria Chiara Della Lucia, Matteo Dell’Andrea, Alissia Dhana, Selene Di Meglio, Edoardo Didonè, Letizia D’Incà, Bruna Dokaj, Diana Lory Eteme Kouna, Francesca Faggionato, Rebecca Faustini, Anna Feltrin, Mattia Fenti, Nicole Fenti, Luca Ferrante, Andrea Ferrero, Alessia Filaferro, Isabel Floris, Arianna Fontanella, Francesca Fontanive, Asia Angelica Fulini, Alice Fusina, Anna Gaiardi, Arianna Gaiardo, Seyram Gamor, Maya Ganz, Sarajane Ganz, Arianna Giacomini, Paul Casian Gimbutan, Sara Giotto, Enrico Giubbarelli, Nicole Guerriero, Nicolò Gusatto, Emsel Ibeska, Sara Imparato, Asia Irsara, Medina Kasami, Oleksandra Kolodchak, Aurora Koqi, Alma Kryezi, Rinora Kryezi, Giulia La Franca, Vera Lanciato, Alessio Lanciato, Thomas Lanciato, Emily Laze, Aleksander Lazri, Jessica Lena, Nicole Lena, Tommaso Levis, Klarisa Lika, Paolo Lombardi, Laura Lovat, Domenico Maltese, Alexandra Manai, Denise Manfroi, Luca Marcadent, Samuele Marcon, Tommaso Marcon, Alice Marin, André Marinelli, Marko Markovic, Aylen Stella Martinez, Milena Masoch, Martina Massenz, Giulia Mazzotta, Nicole Melpignano, Giacomo Menegardi, Maddalena Menegardi, Melania Menegol, Luca Merlino, Pietro Mezzacasa, Nadia Mezzacasa, Lara Micheluzzi, Alessia Minotto, Elia Molin Pradel, Anna Mollo, Filippo Monestier, Kenneth Monestier, Riccardo Moretti, Anna Moroz, Laura Mortagna, Ilenia Munaro, Anna Murer, Noemi Murer, Michel Navas, Chiara Nicolazzo, Davide Noto, Kristel Paganin, Andrea Paganin, Rita Panziera, Thomas Pasquali, Alessandro Pavei, Nicoletta Pellin, Luna Angelica Pennati, Silvia Perini, Giovanni Perna, Gaia Pezzè, Aurora Pianezze, Cristian Piccoli, Luca Pisani, Gianni Alfredo Piscitelli, Chiara Pituello, Silvia Pituello, Laura Pocchetto, Sara Polato, Gloria Pongan, Elisa Prade, Roberta Pricone, Filippo Quadrini, Riccardo Ragazzo, Andrea Reolon, Linda Righi, Miguel Rodriguez Fernandez, Anna Roilo, Nicoleta Rosca, Elena Rosson, Nicole Rosson, Lorenzo Sacchet, Sara Sacchet, Emma Sacchet, Alessandro Sacchet, Beatrice Salvadori, Swami Morena Sapere, Gioia Sartor, Silvia Schena, Elia Schena, Daniel Selle, Sara Selva, Letizia Mary Serafini, Alessandro Silvestri, Filippo Simionato, Leonardo Sinani, Roberta Siruk, Gaia Sitran, Melissa Smaniotto, Gaia Sommacal, Alessio Sommacal, Vittoria Sommacal, Denis Sommariva, Nicole Soppelsa, Elena Soppelsa, Natasha Soppelsa, Drilon Tafallari, Mattia Tescari, Fabio Tissi, Francesco Turi, Alberto Urago, Caterina Valt, Sara Vassallo, Angelica Vendramini, Anna Vianello, Serena Vieceli, Serena Vitti, Marco Vorano, Rossella Vultaggio, Elena Zago, Gaia Zagolin, Eleonora Zambon, Gianluca Zambon, Daniele Zambon, Simone Zandomeneghi, Ivan Zasso, Nicole Zasso, Mattia Zatta, Giulia Zera, Benedetta Zotta.