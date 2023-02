AGORDO - La farmacia Favretti di Agordo verrà acquisita al gruppo Luxottica. L’operazione si sta definendo in questi giorni, ma pare ormai imminente il passaggio di mano al colosso dell’occhialeria. Che il corposo pacchetto welfare offerto ai propri collaboratori fosse già rivolto da tempo anche in direzione della salute era già stato dimostrato da numerose iniziative in questo senso, ma quest’operazione rafforza ancora di più il concetto che il benessere dei propri dipendenti sia al centro dell’attenzione del gruppo, e in special modo con questa operazione a beneficio delle circa 4000 maestranze che operano nello stabilimento in cui il compianto patron Leonardo Del Vecchio instaurò la sua prima fabbrica di occhiali, che poi era destinata di fatto a iniziare quel percorso di crescita che oggi conosciamo come il colosso “Essilor Luxottica” primo produttore al mondo di occhiali. Resta da capire, e lo sarà presumibilmente già nelle prossime settimane, se Luxottica manterrà l’insegna storica della farmacia e se saranno garantita continuità del servizio e del lavoro per i farmacisti e personale addetto attualmente in organico nell'attività, che comunque è bene segnalare, risulta attualmente operativa con la storica gestione. Quella della farmacia Favretti è una lunga storia. Venne istituita nel lontano 1885 da Luigi Favretti, e in seguito portata avanti nel segno della continuità dal dottor Gino, per poi passare nel 1989 alla guida del dottor Giorgio Favretti, classe 1944, laureatosi all’università di Padova, che ha gestito la farmacia con dedizione e impegno fino a dicembre 2021, ovvero fino ai suoi ultimi giorni di vita.

La quarta generazione della famiglia vede attualmente alla guida della struttura la dottoressa Anna Favretti, figlia di Giorgio, laureatasi all’università di Bologna, che fin dai primi mesi di gestione ha dovuto affrontare periodi sicuramente difficili, caratterizzati dal covid, dapprima con il lockdown e successivamente con la lunga scia della pandemia. Essendo l’attività di farmacia un servizio dedicato al pubblico, appare al momento poco probabile lo spostamento dell’attività all’interno dello stabilimento Luxottica di Agordo, mentre risulta più verosimile l’ipotesi che la farmacia rimanga nella sede storica, dato che altrimenti il paese rimarrebbe con un’unica farmacia aperta al pubblico, quella comunale attiva presso il centro commerciale “la Corte Agordina”, forse un po' poco per un capoluogo di vallata con circa 3500 abitanti e sede di un ospedale.

D’altro canto, la farmacia Favretti svolge un importante servizio specie a servizio della popolazione anziana e di quella non autosufficiente. Infatti, oltre all’attività di somministrazione di farmaci, rappresenta un importante punto di riferimento anche per i servizi di vendita e noleggio di ausili per anziani e disabili e per il post operatorio, ma permette, attraverso le analisi del sangue, di monitorare i valori di emoglobina glicata, glicemia, colesterolo totale, trigliceridi, transaminasi oltre alla misurazione della pressione e altri servizi. Alcuni mesi fa si è dotata anche di un distributore automatico esterno nei pressi dell’ingresso della farmacia, che agli occhi di qualche abitante ha sollevato anche qualche perplessità, specie dal punto di vista estetico, e anche da parte di un gruppo facebook attivo nel paese agordino.