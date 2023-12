Luxottica, ok dei dipendenti al nuovo contratto integrativo: smart working, permessi e 20 venerdì all'anno a casa. Ecco cosa prevede

AGORDO - I dipendenti di Luxottica hanno approvato con ampia maggioranza l'accordo di rinnovo del contratto integrativo, coinvolgendo oltre 15.000 dipendenti italiani.

Cosa prevede l'accordo

L'accordo, oltre all'introduzione di un nuovo modello di orario, che prevede 20 venerdì all'anno a casa (riconoscendo la parità retributiva del full time e la stabilizzazione di 1550 lavoratrici e lavoratori) prevede anche: formazione specifica sulla tematica delle molestie di genere; permessi aggiuntivi che vanno da quelli per lo studio a quelli per gli RLS, da quelli per il padre alla nascita del figlio a quelli per l'inserimento al nido e alla scuola materna, sino ad aumentare a 120 ore individuali l'utilizzo della banca etica; estensione dello smart working anche agli impiegati direttamente legati al ciclo produttivo; staffetta generazionale con il lavoratore pensionando che passa a part time, ma con copertura contributiva al 100%, e assunzione a full time di un giovane. Il potenziamento del welfare include la creazione di un fondo di solidarietà da 1 milione di euro per servizi agevolati ai dipendenti, l'aumento dello 0,3% a carico dell'azienda per i fondi previdenziali e miglioramenti nelle quantità economiche del premio di risultato e delle indennità legate alle performance e alle posizioni organizzative. Viene riconosciuta anche l'anzianità convenzionale ai fini degli scatti di anzianità per i lavoratori assunti tramite somministrazione.