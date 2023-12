Cachet da 800mila euro ai Maneskin per la festa di Natale, i dipendenti stupiti: «Grazie Luxottica»

AGORDO - Festa di Natale Luxottica da oltre 1 milione di euro. Se qualcosa andava dimostrato nel "dopo Leonardo Del Vecchio", il risultato è andato ben oltre ogni migliore aspettativa.

Già solo riuscire a portare ad Agordo la rock band più famosa del momento - non solo in Italia ma anche la più ascoltata al mondo - è stata l'ennesima dichiarazione d'amore che l'azienda ha rivolto ai dipendenti e al territorio. Giusto per capire, i quattro ragazzi romani sono passati dal calcare palcoscenici internazionali di fronte a "tutto esaurito", ai 5.500 dipendenti della multinazionale dell'occhiale. A riprova che l'attuale management vuole portare avanti, con determinazione, l'eredità morale del fondatore. «Quella di stasera - ha detto venerdì notte il frontman del gruppo, Damiano David - è ufficialmente l'ultima data del nostro tour mondiale». E al PalaLuxottica, nemmeno a dirlo, si è registrato il delirio generale.

L'ESIBIZIONE

Quella di venerdì sera, presentata da Irene Colombo al PalaLuxottica, è stata la festa di Natale Luxottica dei record. Intanto per il numero di partecipanti, circa 6mila presenze tra 5.500 dipendenti e 500 persone legate allo staff lavorativo. E poi per gli ospiti d'onore che, senza nulla togliere ai precedenti, hanno letteralmente "spaccato". I Maneskin, il gruppo più acclamato del momento con oltre 1 miliardo e 600 mila ascolti Spotify nel 2023, si sono esibiti per un'ora e mezza. Arrivati al volo dalla Capitale e ripartiti subito dopo al termine della serata, gli artisti hanno iniziato a suonare e cantare alle 23.15 proponendo il brano "Don't wanna sleep", contenuto nell'album "Rush!". Da quel momento, è stato un susseguirsi di successi planetari: "Gossip", "Zitti e buoni", "Honey", "Supermodel", "Coralline", "Beggin", "The driver", "For your love", "Gasoline", "Torna a casa", "I wanna be your Slave", "Mamma mia", "Bla bla bla", "Kool kids" e "The loninest". I presenti non ci hanno pensato due volte a iniziare fin da subito a intonare i pezzi e a ballare con il leader Damiano David, la bassista Victoria De Angelis, il chitarrista Thomas Raggi e il batterista Ethan Torchio, creando un'intesa eccezionale che è andata avanti fino a quasi l'una di notte. «Grazie - ha detto David rivolgendosi direttamente al pubblico -: è una serata speciale perché comunque si potrà ufficialmente dire che questa è l'ultima data del nostro primo tour mondiale. Quindi è una cosa figa». Un'esibizione che ha lasciato senza parole i presenti e che, al contempo, è costata circa 800 mila euro. A questa cifra, infatti, ammonterebbe il cachet della band. Una somma notevole a dimostrazione di quanto Luxottica tenga a quelle che definisce le proprie "persone", seguendo perfettamente i passi impostati dal patron Leonardo Del Vecchio la cui morte risale a giusto un anno e mezzo fa (27 giugno 2022).

L'ORGANIZZAZIONE

Per organizzare al meglio la festa di venerdì sera, in ogni suo dettaglio, si è mossa una squadra di oltre 500 persone. A cominciare dalle svariate decine di cuochi che hanno affiancato lo chef stellato Davide Oldani che ha curato il menu a base di prodotti locali di stagione e ovviamente la cucina con tutto l'impegno che ne consegue. Per proseguire con gli altrettanti camerieri che tempestivamente, e in contemporanea, hanno saputo servire 5.500 coperti. E poi i componenti della security, che hanno gestito i guardaroba e l'ingresso dei partecipanti al PalaLuxottica senza alcuna fila e senza nemmeno alcun intoppo. Ancora, gli autisti che hanno condotto i bus navetta da e per Alpago, Belluno, Caoria (Trento), Caprile, Falcade, Feltre e Pederobba (Treviso) nonché le navette in movimento tra le 18 e le 20, e a fine serata, per condurre gli invitati alla struttura a ridosso della circonvallazione. Infine, il dj Andrea Del Vescovo che ha intrattenuto il pubblico fino alle ore piccole. Un vero e proprio esercito sceso in campo per realizzare uno dei Natali più belli del "popolo Luxottica". Perché, come ha affermato Leonardo Maria Del Vecchio nel corso della serata, «stiamo rendendo fiero il nostro fondatore, il nostro collega, il nostro amico, nostro padre, il cavalier Leonardo Del Vecchio».