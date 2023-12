AGORDO (BELLUNO) - Colpo grosso di Luxottica. In quello che è stato l’evento provinciale sicuramente di Natale e forse dell’anno - oltre 5.500 i partecipanti -, gli ospiti d’onore sono stati i Maneskin. La rock band più famosa d’Italia e conosciuta ovunque nel mondo ha reso indimenticabile la cena di Natale 2023 dei dipendenti della multinazionale dell’occhiale. Dopo tre anni di silenzio, dovuti alla pandemia e alla morte del patron Leonardo Del Vecchio, ieri sera al PalaLuxottica è andato in scena il tripudio. Gioia incontenibile ma anche, per tutti, un profondo senso di nostalgia nei confronti del “nonno” che per la prima volta non era presente tra i “suoi” dipendenti che tanto bene gli hanno voluto.