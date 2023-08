I (nuovi) baby miliardari d'Italia, Clemente Del Vecchio è il più giovane del mondo ma non il più ricco: chi entra nella lista di Forbes 2023

Giovanni Ferrero è sempre il più ricco d'Italia. Il re piemontese dei dolci ha un patrimonio di 38,9 miliardi di dollari: 2,7 miliardi in più rispetto a quello di un anno fa. Ma nella classifica dei miliardari di Forbes 2023 spuntano quest'anno 13 nomi nuovi italiani.

Quattro di loro hanno meno di 40 anni. Andiamo a vedere chi sono.

Gli eredi di Del Vecchio

Tra i paperoni d'Italia, otto sono eredi di Leonardo Del Vecchio: i sei figli Claudio, Marisa, Paola, Leonardo Maria, Luca e Clemente -, la vedova, Nicoletta Zampillo, e Rocco Basilico, figlio di Zampillo e del banchiere Paolo Basilico. Quattro di loro (Clemente, Luca e Leonardo Maria Del Vecchio e Rocco Basilico) sono gli unici miliardari italiani con meno di 40 anni. Tutti quanti con un patrimonio da 4,2 miliardi di dollari.

Il più giovane miliardario del mondo

Clemente Del Vecchio, 19 anni, è il più giovane miliardario del mondo. Nato nel 2004, con l’eredità del padre vanta un patrimonio di 4,2 miliardi di dollari. Le sue doti per gli affari si sono fatte notare già all’età di 16 anni, quando insieme a un gruppo di amici ha presentato una proposta per il rilancio della catena di negozi Sears in America. È diventato, poi, investitore attivo in alcune attività innovative , tra cui la società tedesca FlixBus, la piattaforma per le videoconferenze Zoom e quella per l’apprendimento online Udacity. Attualmente, oltre a far crescere EssilorLuxottica, il ragazzo si sta concentrando su investimenti che abbiano un impatto positivo: ha fondato una società di venture capital chiamata Ardian, focalizzata su startup di impatto positivo sociale e ambientale.

Gli altri figli

Il secondo più giovane è Luca Del Vecchio, un altro dei sei figli dell’ex numero uno di Luxottica, avuto come Clemente dal matrimonio con Sabrina Grossi. È nato nel 2001 ed è iscritto all’università Bocconi. Come i suoi fratelli, ha ereditato il 12,5% della holding lussemburghese Delfin del padre.

Al terzo posto c’è Leonardo Maria Del Vecchio, 28 anni, nato nel 1995 dall’unione di Leonardo Del Vecchio con Nicoletta Zampillo. Di recente si è sposato con la modella Anna Castellini Baldissera, anche lui laureato in Bocconi, ha vissuto negli Stati Uniti e Regno Unito. È entrato in Luxottica nel 2017 e oggi riveste il ruolo di Head of retail Italy del gruppo - una delle posizioni più strategiche nel sistema Essilux - e amministratore delegato della catena Salmoiraghi e Viganò.

Infine, è quarto Rocco Basilico, 34 anni, figlio di Nicoletta Zampillo, dal suo precedente matrimonio con Paolo Basilico (banchiere che ha fondato il gruppo Kairos). Ha ricevuto anche lui il 12,5% del capitale della cassaforte lussemburghese Delfin. Si è laureato in economia all’università Cattolica del Sacro Cuore di Milano ed è entrato nel gruppo nel 2013. Tre anni dopo è diventato amministratore delegato di Oliver Peoples, marchio nato nel 1987 in California e acquistato da Luxottica nel 2007. Oggi è chief wearable officer, vive a Los Angeles, dove ha avviato una serie di rapporti con Meta per realizzare e lanciare sul mercato gli smart glass Ray-Ban Stories.

Gli eredi Berlusconi

Con la scomparsa di Silvio Berlusconi i primi due figli, Marina e Pier Silvio, nati dal matrimonio con Carla Elvira Lucia Dall’Oglio, hanno ricevuto in eredità una quota del gruppo che permette loro di possedere il 53% di Fininvest. In questo modo, il loro patrimonio è salito a circa 1,9 miliardi di dollari e occupano la 40esima posizione della lista dei paperoni in Italia. Le altre new entry sono Barbara, Eleonora e Luigi, i figli nati dal matrimonio con Veronica Lario. I tre hanno ricevuto quote minori ma sufficienti a raggiungere un miliardo di dollari di ricchezza.

Gli altri nomi nuovi

Al di fuori della famiglia Del Vecchio, il primo nome nuovo in classifica è quello di Giovanni Arvedi, 42esimo con un patrimonio di 1,7 miliardi. Arvedi, 85 anni, è il proprietario del gruppo metallurgico Arvedi di Cremona. Conosciuto anche come proprietario della squadra di calcio della sua città, che ha riportato in Serie A, discende da una famiglia che lavora metalli dal XVII secolo. La sua azienda, dopo l’acquisizione dell’acciaieria Ast di Terni da Thyssenkrupp per oltre 600 milioni di euro, è diventata una delle più grandi d’Europa nel settore, con ricavi per 7,5 miliardi di euro. Entrano in classifica, con patrimoni di 1,3 miliardi di dollari, anche Annalisa e Massimo Doris, figli di Ennio, fondatore di Banca Mediolanum. Annalisa è oggi vicepresidente della società, Massimo è amministratore delegato. Debutta nella lista, con un patrimonio di un miliardo di dollari, anche l’imprenditore campano Danilo Iervolino, editore di Forbes Italia. Iervolino, 45 anni, nel 2006 ha fondato l’università telematica Pegaso, che ha ceduto poi al fondo Cvc Capital Partners nel 2021. Ha comprato in seguito il club di calcio della Salernitana ed è entrato nell’editoria, con l’acquisto di testate come Forbes Italia e L’Espresso. Sempre con un miliardo di dollari di patrimonio c’è anche Fulvio Montipò, 78enne fondatore di Interpump Group, uno dei più grandi produttori mondiali di pompe ad alta pressione. Montipò, nato a Baiso, sull’Appennino reggiano, e figlio di un muratore che passava nove mesi all’anno in Svizzera, ha definito la sua azienda come il frutto “di un sogno post-bellico, della miseria più cattiva, del desiderio di riscatto”.

La top 5 dei miliardari

Non si evincono grossi cambiamenti, invece, nella top 5 della classifica dei miliardari. Il primo posto è sempre occupato da Giovanni Ferrero, a capo dell’industria dolciaria di famiglia Ferrero, la casa della Nutella e di molti altri marchi di dolciumi nel mondo, con un patrimonio di 40,1 miliardi di dollari. Rimane saldo al secondo posto lo stilista Giorgio Armani, con una ricchezza di 12,7 miliardi di dollari. Al gradino più basso del podio, fino a questo momento occupato da Silvio Berlusconi (che ad aprile aveva un patrimonio di circa 7 miliardi di dollari), avanza per Sergio Stevanato, presidente del gruppo Stevanato, quotato a Wall Street e uno dei principali produttori mondiali di fiale di vetro per medicinali (sopratutto quelle utilizzate per i vaccini, che durante l’emergenza Covid hanno, chiaramente, fatto registrare un boom di richieste). Il suo patrimonio è di 7,6 miliardi di dollari. Quarto posto per la prima donna della classifica, Massimiliana Landini Aleotti, proprietaria dell’azienda farmaceutica Menarini. La sua ricchezza si attesta a 6,9 miliardi di dollari. Quinta posizione per Piero Ferrari, figlio di Enzo e proprietario del 10,2% dell’omonima azienda fondata dal padre nonché presidente della Ferretti, colosso degli yacht di super lusso. La sua ricchezza è di 6,7 miliardi di dollari.