Miliardari russi, è record secondo la classifica di Forbes: ecco chi sono i 5 più ricchi grazie (anche) alla guerra

Cresce il numero dei miliardari russi: nell'ultimo anno sono passati da 110 alla cifra record di 125. A dirlo è la consueta classifica annuale stilata da Forbes, che aveva registrato il più alto numero super ricchi in Russia nel 2021, quando erano 123. Se a seguito dell'inizio della guerra con l'Ucraina 10 miliardari non avessero rinunciato alla cittadinanza, quest'anno sarebbero stati ancora di più.

Aumenta anche la ricchezza complessiva degli straricchi, che ammonta a circa 577 miliardi di dollari, con un aumento del 14% rispetto al totale dello scorso anno. Vediamo insieme chi sono.

I nuovi ricchi

Quest'anno si sono aggiunti alla lista 19 nomi nuovi. Secondo Forbes, la maggior parte dei nuovi arrivati ​​​​hanno fatto fortuna nel settore dei consumi, dalla vendita al dettaglio, all'agricoltura e all'edilizia abitativa, e nel settore dei trasporti. Alcuni miliardari, come i proprietari di catene di abbigliamento, hanno approfittato della “fuga” di marchi stranieri dalla Russia, in seguito all'invasione dell'Ucraina, acquistando le attività russe di aziende straniere a prezzo scontato e aumentando notevolemente i loro ricavi. Il new entry più ricco è Ivan Tavrin (2,4 miliardi di dollari), che ha acquistato il sito di annunci Avito e altri beni da proprietari stranieri.

Il podio

Il russo più ricco quest’anno è l’ex presidente di Lukoil, Vagit Alekperov, la cui fortuna, stimata circa 20,5 miliardi di dollari l’anno scorso, è salita a 28,6 miliardi. Nella classifica globale è piazzato al 59esimo posto. A seguire, tra i russi più ricchi, troviamo Leonid Mikhelson, amministratore delegato della Novatek, il secondo più grande produttore di gas naturale della Russia. Al terzo posto c'è Vladimir Lisin, presidente dell'azienda siderurgica Novolipetsk, i cui stabilimenti sono stati oggetto di alcuni attacchi da parte di droni ucraini.

Altre menzioni d'onore

Il quarto russo più ricco è Alexey Mordashov, presidente della società siderurgica Severstal, che si è decisamente ripresa dopo le prime difficoltà palesate nei primi mesi di guerra. Al quinto, Vladimir Potanin, membro della cerchia ristretta di Putin che si è arricchito attraverso il controverso programma di prestiti per azioni negli anni '90.