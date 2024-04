Gaza, almeno 27 morti in raid israeliani su Rafah. Hamas lancia razzi dal Libano, ma l'Idf: «Intercettati». Blinken in Arabia Saudita

La proposta di cessate il fuoco offerta dai mediatori e da Israele «è in fase di studio ed è troppo presto per prendere una decisione in merito». Ad affermarlo, secondo quanto riferisce Al Jazeera, è Sami Abu Zuhri, un alto funzionario di Hamas.

«Non accetteremo alcun accordo che non includa la fine dell'aggressione a Gaza», ha aggiunto. «Il movimento ha assicurato ai fratelli in Egitto e in Qatar che è seriamente intenzionato a raggiungere un accordo, ma non si piegherà alle pressioni degli Stati Uniti», ha aggiunto.