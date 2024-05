Il governo di Singapore si è confermato il più efficace al mondo per il secondo anno consecutivo: è quanto emerge da uno studio dell'organizzazione senza scopo di lucro Chandler Institute of Governance. Seguono la Danimarca, la Finlandia, la Svizzera e la Norvegia.

Secondo l'istituto, che analizza l'efficacia di 100 governi, il governo di Singapore si è guadagnato di nuovo il primo posto in classifica per la sua leadership e lungimiranza, etica dei leader e visione a lungo termine. L'istituto cita in particolare istituzioni solide, come ministeri, agenzie statutarie e dipartimenti pubblici; un mercato attraente e capace di creare posti di lavoro, innovazione e opportunità.