PORDENONE - La pordenonese Elena Del Pup a soli 25 anni è stata inserita dalla rivista Forbes tra i 100 giovani leader del futuro, una voce che si farà sentire in particolare nell’ambito del “social impact”. È il nuovo traguardo che la ricercatrice ha raggiunto, dopo che nel 2022 ha ricevuto il premio della Clinton Foundation per il suo progetto «The good scientist», l’unico italiano selezionato per accedere al programma di sviluppo grazie alla rete Clinton Global Initiative University.

Fondatrice di "The good scientist"

Dallo scorso settembre Elena ha iniziato il suo dottorato di ricerca in Bioinformatica alla Wageningen University in Olanda, polo di eccellenza mondiale sui temi legati ad agricoltura, biotecnologie e ambiente e dove ha frequentato il master in Plant Sciences con specializzazione in genetica e genomica vegetale che ha concluso con un tirocinio di sei mesi negli stati Uniti, alla Stanford University, presso il centro di ricerca Carnegie Science. È fondatrice e presidente di The good scientist, una start up civica che connette ricercatori con progetti di impatto sociale e ambientale. Elena è attiva nell’ambito delle politiche pubbliche dell’agricoltura, tramite GeneSprout Initiative, e nella formazione imprenditoriale nelle biotecnologie con Nucleate e molte altre iniziative.

La tesi all'università di Standford



«Durante la mia tesi all’università di Standford – spiega –, mi sono specializzata in bioinformatica applicata alla scoperta di nuove molecole di origine vegetale. L’incombenza della crisi climatica e la fragilità dei sistemi agroalimentari, mi hanno convinta a compiere i miei studi nelle scienze agrarie e biotecnologie vegetali. Ritengo infatti che, per supportare una transizione ecologica, il nostro Paese avrà bisogno di professionalità con una formazione tecnica unita a una vocazione pubblica e a una sensibilità civica. Per comprendere meglio le implicazioni sociali ed economiche dei problemi complessi che riguardano gli agroecosistemi e le biodiversità – aggiunge - ho affiancato ai miei studi principali una serie di esperienze interdisciplinari in economia, finanza, diritto agrario ed europeo».

La ricercatrice Del Pup ha iniziato la sua carriera universitaria in Italia, conseguendo una laurea triennale alla Scuola superiore Sant’Anna di Pisa in Scienze agrarie e biotecnologie vegetali e parallelamente in Scienze agrarie all’Università di Pisa. A far nascere l’interesse e la passione per questi studi e l’attuale ambito di ricerca sono state, però, le opportunità offerte al liceo Vendramini di Pordenone, dove era attivo il percorso di ecologia/ambientale. Lì, dice la ricercatrice, «ho iniziato a sentire che mi interessava l’ambito della scienza e della biologia e il modo in cui questo possono risolvere i problemi ambientali e sociali».