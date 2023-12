Luxottica, Maneskin super ospiti: la band in concerto alla festa di Natale 2023

Ultimissime indiscrezioni sulla mega festa di Luxottica in programma stasera, venerdì 22 dicembre: sarebbero infatti i Maneskin i super ospiti della serata organizzata dall'azienda per i dipendenti. Sono attese ben seimila persone. I nomi che erano circolati fino ad oggi erano quelli della band romana, ma anche quelli di Elodie e Marco Mengoni. I rumors delle ultime ore però darebbero quasi per certi i ragazzi di Roma (solo stasera dopo le 22 e 30 avremo la sicurezza al 100%) che spopolano in tutto il mondo pronti a varcare le porte del palazzetto voluto dal patron Leonardo Del Vecchio.

E proprio a Leonardo Del Vecchio sarà dedicato un video proiettato prima dell'evento aziendale, sarà un momento di raccoglimento per ricordare il grande imprenditore a un anno dalla sua morte.

La festa di Luxottica torna dopo tre anni di stop: nel 2020 e 2021 per la pandemia mentre nel 2022 per rispetto della recente scomparsa del presidente Leonardo Del Vecchio.