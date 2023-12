AGORDO (BELLUNO) - L'"esercito Luxottica" è pronto a varcare le porte del palazzetto voluto dal patron Leonardo Del Vecchio per accogliere le maestranze in festa. Mancano solo gli ultimi dettagli e l'appuntamento natalizio della multinazionale dell'occhiale, fissato per domani 22 dicembre dopo tre anni di silenzio, tornerà a risplendere. L'emozione è tanta in attesa di ritrovarsi per lo scambio degli auguri, per gustare la cena gourmet e, soprattutto, per scoprire quale cantante animerà la serata. Dall'azienda, com'è tradizione, bocche cucite per non rovinare la sorpresa. Tra gli ospiti papabili ci sarebbero Marco Mengoni, Elodie e anche la rock band Maneskin. Ma un altro grande regalo, riservato ai dipendenti di Agordo, l'azienda lo ha comunicato ieri: dall'8 gennaio torneranno in funzione i bus navetta dedicati al loro trasferimento tra lo stabilimento e i parcheggi esterni a Valcozzena e viceversa.

L'APPUNTAMENTO

Potrebbero essere seimila le persone accolte dalla struttura che affaccia sulla tangenziale, "ampliata" per l'occasione grazie al montaggio di una tensostruttura. Cifre definitive ancora non ce ne sono ma, quel che è certo, quella di domani sarà la festa più partecipata della storia Luxottica. Complice, con ogni probabilità, il fatto che per tre anni essa non è stata organizzata: nel 2020 e 2021 per la pandemia mentre nel 2022 per rispetto della recente scomparsa del presidente Del Vecchio. Altrettanto sicuro è il coordinamento delle cucine per mano dello chef stellato Davide Oldani, da vari anni ormai stretto collaboratore dell'azienda. I dubbi restano invece su chi sarà l'artista che, dalle 23 circa, calcherà il palco per far cantare e ballare l'ampia platea. Potrebbe essere il vincitore dell'ultimo Festival di Sanremo, nonché co-conduttore del prossimo assieme ad Amadeus, Marco Mengoni. Proprio di recente, a Milano, egli è stato il vip musicale alla festa natalizia della Pwc, società che offre servizi di consulenza. Tra le voci di reparto, un'altra molto ricorrente è quella che riguarda Elodie che in calendario, come prossimo appuntamento, ha "solo" il capodanno di Palermo, in piazza Politeama. Una scappata ad Agordo una settimana prima dell'impegno, quindi, ci starebbe. A spararla grossa, infine, c'è chi pensa/sogna ai Maneskin, la rock band italiana più famosa al mondo che proprio in questi giorni sta rientrando da un tour tra Europa, Australia, Singapore e Giappone. Volendo, anche se un po' di corsa, ce la farebbero ad arrivare tra le Dolomiti pure loro.

SERVIZI

Per agevolare l'arrivo dei partecipanti ad Agordo, e anche per non intasare il paese di auto, Luxottica ha pensato a un servizio autobus a media-lunga percorrenza da Alpago, Belluno, Caoria, Caprile, Falcade, Feltre e Pederobba. E a proposito di trasporti, ieri l'azienda ha annunciato ai propri dipendenti il ripristino del servizio pomeridiano di navette che collegano lo stabilimento ai parcheggi di Agordo e anche alle fermate bus. La riattivazione del turno 14-22 è stata possibile grazie all'impegno dell'azienda che lo ha concordato con Dolomitibus, fornitore del servizio, al rientro dalle festività natalizie, ovvero dall'8 gennaio. L'attivazione di tali tratte avrà l'effetto immediato di decongestionare la zona di Valcozzena, permettendo ai lavoratori di Luxottica di recarsi al lavoro in tempi congrui, facilitandone l'arrivo e l'uscita dallo stabilimento. Il ripristino conferma l'attenzione di Luxottica alla mobilità dell'area sulla quale insiste il perimetro aziendale, andando incontro a operai e impiegati che spesso parcheggiavano in divieto di sosta, spesso a rischio multa.