AGORDO - Dopo tre anni di silenzio, torna la cena di Natale Luxottica. Venerdì 22 dicembre il Palaluxottica darà il meglio di sè per ospitare le migliaia di dipendenti che si sono prenotati. Anzi, dovrà fare gli straordinari. Infatti, per accogliere le richieste record di partecipazione, dovrà “allargarsi”: un tendone è in fase di allestimento proprio in questi giorni nel giardino della struttura, di fronte al portone principale di accesso. Così che i 5mila posti della struttura lieviteranno di svariate centinaia. Non mancherà, com’è nelle migliori tradizioni, l’ospite d’onore. Le voci che girano tra i reparti parlano di Lazza e di Elodie, ma il volto del cantante, alla fine, si scoprirà solo la sera stessa.



RECORD DI PRENOTAZIONI

Mai come prima il numero di richieste di partecipazione alla cena Luxottica era stato, tra le maestranze, così alto. Tant’è che in un primo momento la multinazionale aveva dovuto mettere in stand-by, in una sorta di lista d’attesa da cui pescare in caso di disdette, tutti coloro che erano arrivati un po’ in ritardo rispetto al completamento dei posti a sedere. Da qui un diffuso malcontento tra gli esclusi e il conseguente messaggio inviato a tutti i colleghi da parte del presidente onorario Luigi Francavilla e dall’amministratore delegato Francesco Milleri. “Siamo rimasti positivamente sorpresi - hanno scritto - dall’adesione altissima alla festa di Natale di Agordo, di gran lunga superiore a quella del 2019 e degli anni precedenti. Siamo felici che abbiate risposto in tantissimi al nostro invito. Anche se nel giro di pochi giorni abbiamo raggiunto la capacità del PalaLuxottica, stiamo lavorando da giorni per creare nuovi spazi e accogliere tutte le richieste pervenute, nel pieno rispetto delle norme di sicurezza. Per raggiungere questo obiettivo chiediamo la collaborazione di tutti, anche nella gestione responsabile della registrazione. Chi non potesse più partecipare alla serata, è importante che lo comunichi tempestivamente con una semplice disdetta. Dobbiamo essere certi delle presenze per utilizzare al meglio i posti disponibili. Grazie per la vostra collaborazione. Lavoriamo insieme per un meraviglioso Natale in famiglia, la famiglia EssilorLuxottica”.



L’OK A TUTTI

Di ieri la conferma ufficiale che tutte le persone prenotate, anche quelle in lista d’attesa, potranno accedere alla festa. Un appuntamento che riprende il volo dopo tre anni di stop: nel 2020 e nel 2021 per la pandemia da Covid-19 mentre lo scorso dicembre 2022 per rispetto della recente scomparsa, a giugno, del patron Leonardo Del Vecchio. «Forse anche per questo c’è stata un’impennata di iscrizioni all’evento - è opinione diffusa tra i dipendenti -: abbiamo tutti tanta voglia di tornare assieme a fare festa, così com’è stato con il Family Day di luglio, anch’esso super partecipato. Il rimpianto è uno solo: non potremo più applaudire in standing ovation il nostro caro “nonno” Del Vecchio a cui dobbiamo tantissimo». Confermata la presenza alla cena, a coordinare le cucine, dello chef stellato Davide Oldani. Mentre dopo la passerella gourmet sarà la volta tanto attesa del misterioso cantante vip che calcherà il palco sino a notte inoltrata. Tra i nomi che si rincorrono vi sono quelli di Lazza, rapper arrivato secondo all’ultimo Festival di Sanremo, e di Elodie, cantante, ma anche attrice romana. Nel 2019 gli “ultimi” a ricevere gli applausi del Palaluxottica furono Laura Pausini e Biagio Antonacci in coppia. L’anno prima, invece, toccò all’inglese ex Take That Robbie Williams. E l’anno prima ancora al trio Fedez, J-Ax e Rovazzi. Insomma, da qualsiasi parte lo si guardi, l’evento-regalo di Luxottica ai propri dipendenti lascia sempre a bocca aperta. «Quest’anno - viene sottolineato in stabilimento - avremo Del Vecchio nel cuore più che mai».