Luxottica, premio di risultato fino a ​3.800 euro lordi per 10mila lavoratori

Premio di risultato per 10mila lavoratori nelle sedi italiane di Luxottica: l'accordo è stato raggiunto tra i sindacati nazionali e territoriali di Filctem Cgil, Femca Cisl, Uiltec Uil, le Rsu e i vertici del Gruppo, il premio di risultato consuntivo 2021: la cifra parte da 2.608 euro e sarà possibile salire a 3.800 se cifra convertita in servizi welfare.



«L'importo stabilito - spiegano le segreterie nazionali dei tre sindacati - valutato anche attraverso l'indicatore di bilancio consolidato del Gruppo EssilorLuxottica, supera le nostre aspettative e migliora sensibilmente le condizioni economiche delle lavoratrici e dei lavoratori, riconoscendo l'impegno da loro dimostrato nel supportare la crescita ed il successo dell'azienda».

APPROFONDIMENTI AGORDO Welfare Luxottica, arrivano anche le prestazioni in favore delle... AGORDO Luxottica, fatturato boom e 4 milioni di aiuti all'Ucraina: le... BELLUNO Occhialeria, Luxottica acquisisce Fedon: ora produrrà anche... SEDICO Fallisce il progetto Luxottica "Zero Car" e torna...

Luxottica, premio ai lavoratori: le cifre

Nel dettaglio: «Ad un premio di base pari a 2.608 euro lordi - spiegano i rappresentanti sindacali - si andrà ad aggiungere una componente legata alla prestazione individuale, valutata su tre criteri: conteggio delle presenze, anzianità di servizio e presenza in flessibilità positiva. Il premio sarà detassato sulla base del miglioramento degli indicatori cancello previsti dal contratto integrativo, e potrà raggiungere il valore di circa 3.500 euro lordi in base al contratto, che possono essere aumentati fino a 3.800 euro lordi nel caso in cui il lavoratore decidesse volontariamente di convertire l'intera cifra o parte di essa in beni e servizi welfare».



Assenze Covid, quarantena e malattia post vaccino

«Molto importanti - proseguono Filctem, Femca, Uiltec - la conferma e l'ulteriore rafforzamento delle misure eccezionali legate all'emergenza pandemica: dal conteggio, infatti, saranno sottratte le assenze dovute alla malattia Covid-19, alla quarantena e all'allontanamento precauzionale richiesto dall'azienda. E da quest'anno saranno prese in considerazione anche le assenze legate all'indisposizione post-vaccino Covid-19 certificata. Questa linea - aggiungono le segreterie nazionali - conferma la particolare attenzione dell'azienda nella gestione dell'emergenza, in uno spirito di costante collaborazione con i lavoratori e le parti sociali».

Smart working e il part time incentivato

Nel solco tracciato da questo risultato, il più considerevole di sempre, e visto il livello di relazioni industriali che da sempre caratterizza il rapporto con EssilorLuxottica, i sindacati chiedono un ulteriore salto di qualità: «Ora ci vuole un altro sforzo - concludono - sia per chiudere alcuni importanti temi già in fase di definizione, come lo smart working e il part time incentivato, che per ottenere un avanzamento in termini internazionali, grazie al ruolo del Comitato Aziendale Europeo, e di qualità e innovazione del mondo del lavoro in vista del rinnovo del contratto integrativo aziendale».