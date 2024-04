AGORDO (BELLUNO) - La comunità di Agordo è scossa e attonita, e si stringe al dolore della famiglia Scussel Lopez per la scomparsa del piccolo Felipe, che si è spento all'età di soli 4 anni all’ospedale di Agordo per un arresto cardiaco. Una famiglia serena e una casa nella tranquilla zona del Col di Foglia, frazione di Agordo, dove il piccolo ha trascorso i suoi pochissimi anni di vita attorniato dall’amore e dall’affetto di papà Daniele, di mamma Lidia, di origine spagnola, e del fratello maggiore Samuel. Felipe aveva trascorso un periodo di cura al reparto di pediatria dell’ospedale di Padova, ma recentemente era tornato nell’abitazione di Agordo e le sue condizioni parevano migliorate. Poi l’improvvisa complicazione e la prematura scomparsa, che gettano i genitori, il fratellino, assieme ai cugini, gli zii e tutti i familiari nel più profondo sconforto.

“Io sono la risurrezione e la vita. Chi esercita fede in me, anche se muore tornerà a vivere”: questa frase hanno voluto imprimere i familiari nell’epigrafe, che annuncia il saluto al piccolo Felipe con un discorso e una preghiera oggi alle 15 al cimitero di Agordo dove, di seguito alla cremazione, ne riposeranno le ceneri. I familiari esprimono un particolare ringraziamento al personale sanitario dei pronto soccorso degli ospedali di Agordo e Belluno, al reparto di pediatria 3, alla Tipeded, alla Tipo cardiochirurgica pediatrica dell’azienda ospedaliera di Padova per le amorevoli cure prestate.