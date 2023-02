BELLUNO - Risale al 3 febbraio scorso la firma dell'atto di cessione della farmacia società Favretti alla Luxottica nello studio del notaio Michele Palumbo, in via Feltre a Sedico. La centralissima storica farmacia di Agordo di piazza Libertà civico 9 è stata acquistata per 3 milioni 693mila 161 euro, anche se come si legge nell'atto «le parti in proprio convengono che il prezzo potrà essere soggetto ad aggiustamenti in diminuzione o in aumento sulla base di un meccanismo già preventivamente e separatamente concordato».

LA FIRMA

Alla firma dell'atto di fronte al notaio erano presenti, oltre alla dottoressa Anna Favretti, Michela Sito, che è intervenuta in qualità di «procuratrice speciale della società "Luxottica s.r.l." (società sottoposta ad attività di direzione e coordinamento di "Luxottica group spa"), con sede in Agordo, via Valcozzena numero 10, capitale sociale euro 10.100.000,00». Nell'accordo si ricorda che la vendita è «sospensivamente condizionata al rilascio da parte della competente Asl della determina di presa d'atto del riconoscimento del trasferimento di quote all'"Acquirente". Luxottica, si legge versa mezzo milione al venditore «in via differita, in tutto o in parte, sulla base di un meccanismo già preventivamente e separatamente concordato tra le parti», saldando poi l'importo complessivo di euro 3.193.161,00 a mezzo di bonifico bancario.

L'ULSS

E proprio ieri, 23 febbraio, all'albo dell'Ulss Dolomiti è apparsa la delibera con cui si prende atto «della cessione di quote della società "Farmacia Favretti s.r.l." dal primo marzo 2023 e che la società acquirente "Luxottica s.r.l." «diventa socio unico della predetta società titolare della sede farmaceutica n. 1 del Comune di Agordo». L'istanza era giunta all'azienda sanitaria il 9 febbraio dalla procuratrice speciale Michela Sito che chiedeva che venisse «riconosciuta la cessione delle quote come da atto del notaio dottor Michele Palumbo».

Ora con il riconoscimento l'operazione si è conclusa e Luxottica dal primo marzo potrà operare in farmacia.