AGORDO - Nuovi parcheggi per i mezzi a due ruote all'interno dello stabilimento Luxottica di Agordo. Dopo l'ampliamento avvenuto negli scorsi mesi degli stalli per le automobili nelle aree adiacenti allo stabilimento, e dopo la più recente installazione dei semafori "intelligenti" in alcuni settori, da ora e in special modo con la bella stagione alle porte, le maestranze dello stabilimento di località Valcozzena potranno usufruire di alcune decine di posti al coperto dove poter collocare le proprie biciclette, motorini o motociclette durante l'orario di lavoro, ed evitare così le inevitabili incolonnamenti di auto che si creano negli orari di inizio fine lavoro oppure nei cambi turni. Il colosso dell'occhialeria pare quindi così intenzionato a voler incentivare l'utilizzo dei mezzi a due ruote e imboccare così la strada dell'eco-sostenibilità tanto caldeggiata dall'Unione Europea. Da vedere se la strada del welfare aziendale Luxottica si spingerà verso il modello sperimentato con successo da alcune amministrazioni pubbliche e aziende italiane, non escluse alcune della nostra regione, che in varie forme incentivano un modello di welfare ecosostenibile. Ad esempio in qualche caso assistiamo a incentivi rivolti ai lavoratori per ogni tratta casa-lavoro certificata in bici, a piedi, o in carpooling che prevedono il cashback di 50 centesimi, e che consentono la possibilità di accumulo di crediti che potranno essere usati anche successivamente per l'acquisto di buoni regalo. Altre realtà imprenditoriali si stanno spingendo più in là, adottando anche un'app per smartphone e tablet grazie alla quale i lavoratori più "green" possono convertire i benefit economici in una piattaforma di welfare aziendale dove acquistare prodotti di largo consumo.

Per tornare a livello locale, in realtà, per arrivare a questo modello, resterebbero forse da completare prima alcuni elementi importanti per la mobilità a due ruote e pedonale, specie nel tratto compreso tra la località Valcozzena e il capoluogo di vallata, come ad esempio l'installazione di panchine, aiuole o il completamento di percorsi specifici dedicati alle due ruote. Ma questo è forse un argomento ancora più vasto se si volge lo sguardo alla realizzazione delle piste ciclabili in Agordino. Da anni se ne parla, ma a oggi gli scarsi risultati sono sotto gli occhi di tutti.