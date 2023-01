AGORDO - Alla Essilor Luxottica di Valcozzena arriva il parcheggio “intelligente” che entrerà in funzione nelle aree di sosta A, B e C. Il sistema di rilevazione conterà le auto in ingresso, bloccandole qualora l’area sia satura.

Si cerca così di dare un contributo in più alla difficile situazione che si crea nelle ore di inizio e fine turno con migliaia di automobilisti alla disperata ricerca di un posto.

Nel paese dell’occhiale, che conta circa 4000 abitanti, quasi 3500 lavoratori raggiungono Valcozzena per lavorare nel mega stabilimento del gruppo leader mondiale nella fabbricazione di occhiali, titolare delle licenze delle più prestigiose griffe. E l’auto, purtroppo, resta il mezzo principale con cui spostarsi creando così mega ingorghi nelle ore di cambio turno.



MANCA UN MARCIAPIEDE

Nel tratto stradale fra Agordo e la zona industriale in località Valcozzena, della lunghezza di circa due chilometri, i pochi pedoni che affrontano i tragitto rischiano di essere visti come alieni dalle migliaia di automobilisti che quei due chilometri preferisce farli in modo più comodo. Il più delle volte sono soli in auto e spesso sono costretti a muoversi a passo d’uomo. Ma forse a parziale giustificazione degli automobilisti, potrebbe esserci la scusante della pericolosa mancanza del marciapiede nel tratto di circa 100 metri tra il ponte di Brugnach e l’inizio dello stabilimento Essilor Luxottica, almeno fino al termine dei lavori nell’alveo del torrente Bisoliga.



MONITOR DEI POSTI

Comunque un altro forse piccolo ma significativo tassello nel puzzle delle comodità, verrà ad aggiungersi a partire da lunedì. Il gruppo Essilor Luxottica ha informato nei giorni scorsi i propri lavoratori che nei parcheggi A, B e C verrà messo in funzione il sistema intelligente di conteggio dei posti auto. L’azienda ha allegato anche la piantina dettagliata e le “istruzioni per l’uso”. All’ingresso, i lavoratori troveranno un monitor che indicherà in tempo reale il numero dei posti disponibili. E c’è di più: uno di questi parcheggi verrà inoltre dotato di sbarra che rimarrà chiusa in caso di raggiungimento della capienza massima dei posti mentre, in caso di posti auto ancora disponibili, basterà avvicinarsi all’ingresso e la sbarra si alzerà permettendo il transito.



IL SERVIZIO NAVETTA

Si legge comunque il monito dell’azienda alle maestranze di posteggiare meglio in modo corretto per migliorare la circolazione. Viene inoltre suggerito l’utilizzo del servizio gratuito di navetta, messo a disposizione dall’azienda, che collega lo stabilimento alle principali fermate di Agordo (ad esempio, parcheggio Polane in Via Tissi, parcheggio Tamonich e Agordo Centro). Nessun riferimento (almeno in questo caso) all’incentivo della passeggiata o all’uso della bicicletta. Eppure nel recente passato in località Valcozzena si è investito molto su un nuovo sistema di viabilità e nuovi parcheggi. Forse se nel tragitto in questione ci fossero panchine, aiuole o percorsi pedonali indicati, il trasferimento a piedi sarebbe più gradevole.



BONUS BENZINA

Insomma, andare a piedi, specie quando si tratta di affrontare poi otto ore di lavoro, non è sempre una cosa semplice, anche se ovviamente può far bene alla salute.

E a proposito di automobili, non si hanno al momento notizie da parte del gruppo Essilor Luxottica su un argomento quanto mai d’interesse e attuale: il cosiddetto “bonus benzina” da 200 euro che le aziende private, grazie all’art. 1 del Decreto legge n. 5/2023 possono elargire a ogni lavoratore. Ad Agordo, per il momento, di tutto questo non se ne parla.