AGORDO - L'ecocentro di Agordo chiude per ristrutturazione. I lavori inizieranno lunedì 27 giugno e andranno avanti per tre mesi. Nel frattempo, per far fronte alle esigenze dei cittadini del capoluogo di vallata, verranno potenziati gli orari di apertura delle aree di stoccaggio limitrofe: Cencenighe e La Valle Agordina. Il progetto, dell'ammontare di 575mila euro finanziati con i Fondi Comuni Confinanti, consentirà di rinnovare completamente la struttura.

Interventi di ampliamento

Gli interventi che partiranno lunedì prossimo, infatti, prevedono un ampliamento significativo della struttura esistente, con la costruzione di una rampa che permetterà un più agevole conferimento dei rifiuti nei cassoni e la creazione di apposite aree coperte destinate alla raccolta dei rifiuti pericolosi. «Il tutto - spiega Michele Rasera, direttore generale di Valpe Ambiente - è stato studiato con particolare attenzione alla tutela ambientale e alla sicurezza di chi accede all'ecocentro. L'avvio di questo restyling mostra gli importanti risultati che si possono raggiungere grazie alla collaborazione e al lavoro di squadra con le Amministrazioni comunali del territorio con cui Valpe Ambiente mantiene un dialogo continuo e costruttivo per assicurare ai cittadini un servizio ottimale». «Viene finalmente data la giusta risposta a una problematica che da parecchi anni aspettava di essere risolta - sottolinea il sindaco Roberto Chissalè - e che ha visto la nostra Amministrazione comunale particolarmente impegnata e determinata per giungere all'obiettivo. La sistemazione, l'adeguamento e l'ampliamento dell'ecocentro di Agordo è particolarmente importante per garantire la giusta sicurezza agli utenti e un conferimento più ordinato. L'augurio è che i lavori possano procedere rispettando il cronoprogramma stilato e che un'area di stoccaggio più moderna, efficiente e sicura possa stimolare e contribuire ad aumentare il quantitativo di materiale conferito evitando che vi siano dei rifiuti abbandonati in varie zone».

Ecco cosa fare nel frattempo

Nei tre mesi di chiusura previsti, i cittadini di Agordo potranno continuare a conferire i propri rifiuti grazie al potenziamento degli ecocentri più vicini di Cencenighe e La Valle Agordina. Dal 27 giugno, infatti, queste strutture amplieranno le aperture al pubblico: Cencenighe sarà operativo anche la mattina del lunedì dalle 9 alle 12 e il sabato pomeriggio dalle 14 alle 17 (oltre quindi al martedì 14-17, al giovedì 9-12 e al sabato 9-12), mentre l'ecocentro di La Valle Agordina aggiungerà alle attuali aperture (giovedì 14-17 e sabato 9-12) quelle del mercoledì mattina dalle 9 alle 12 e del sabato pomeriggio dalle 14 alle 17. Per quest'ultima struttura Valpe segnala il posticipo di un'ora sul consueto orario di inizio turno al sabato mattina: dal 27 giugno, infatti, l'area al sabato aprirà alle 9 e non più alle 8. «Queste strutture - viene evidenziato da Valpe Ambiente - sono state individuate come quelle più adeguate ad accogliere l'utenza non solo per la vicinanza al centro di Agordo, ma anche per la loro capacità di accogliere un numero maggiore di utenti rispetto all'affluenza abituale, oltre a permettere il conferimento delle stesse tipologie di rifiuto attualmente raccolte nella struttura di Agordo». Il potenziamento delle aperture di questi ecocentri è stato attentamente studiato per limitare i disagi durante i lavori che, una volta conclusi, restituiranno alla cittadinanza una struttura più moderna e funzionale, in grado di offrire un servizio adeguato alle necessità del territorio. E' vero anche, comunque, che tutte le utenze possono accedere a qualsiasi ecocentro del territorio dei sedici comuni dell'Unione montana Agordina, verificando sedi e orari di apertura sul sito internet.