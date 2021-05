Ladri "disperati" portano via la bombola del gas e sette euro

BORGO VALBELLUNA - Furto nella notte del primo maggio a Trichiana. I ladri si sono portati via anche una bombola di gas. Vittima dei malviventi l’Apicoltura Piol che si trova in via Saccon 20. Il colpo è stato scoperto al mattino dai titolari che hanno immediatamente allertato i carabinieri intervenuti per effettuare i rilievi e sentire eventuali testimoni.

I ladri, non si sa se uno o più d’uno, sono entrati nell’edificio dopo aver forzato la porta principale. Complice anche il coprifuoco che azzera ogni passaggio dopo le 22, hanno potuto agire indisturbati. Fino al mattino, infatti, non gira nessuno.

Non c’era molto da portare via, ma i malviventi, evidentemente alla canna del “gas”, oltre alla bombola da 15 chilogrammi, hanno prelevato anche un televisore marca QBell da 24 pollici e diverse monetine per un bottino di 7 euro. In tutto, il valore del furto, ammonterebbe a circa 130 euro. Sicuramente il danno alla porta è stato superiore.

I militari della stazione di Trichiana hanno effettuato il sopralluogo alla ricerca di possibili indizi per risalire ai responsabili. Una bravata o realmente c’è gente disperata al punto da portare via un bottino così misero? La seconda i potesi, di questi tempi, potrebbe anche essere la più realistica. Spetterà ai carabinieri trovare la quadra del crimine.© riproduzione riservata