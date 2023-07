Cade dalla palestra di roccia di Quero Vas, gravissimo un giovane. Soccorsi sul posto

QUERO VAS (BELLUNO) - Cade dalla palestra di roccia soccorsi disperati per un giovane. Incidente nella tarda mattinata di oggi 2 luglio nella palestra di roccia in Val di Schievenin, comune di Quero Vas dove un uomo è precipitato. Non si conoscono al momento i dettagli e nemmeno i metri della caduta si sa solo che lì si procede con tiri da 25 metri. Immediato l'intervento verso le 11 dell'elicottero di Treviso Emergenza, atterrato ma che poi non ha caricato nessun ferito. Sul posto anche i carabinieri.

+++notizia in aggiornamento+++