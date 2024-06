ALPAGO (BELLUNO) - Quel luccichio metallico, appena sotto al pelo dell'acqua, ha attirato l'attenzione di un passante che ieri intorno alle 10.30 stava camminando lungo la stradina sterrata che dalla Baia delle Sirene costeggia per qualche centinaio di metri la sponda del lago di Santa Croce. Di solito è usata come squero da chi ha un'imbarcazione sul carrello dell'auto e deve farla entrare in acqua. Quel bagliore sembrava il tetto di un'auto sommersa dall'acqua a pochi metri dalla riva su cui i raggi del sole si riflettevano.

L'uomo ha chiamato i soccorsi e in pochi minuti lo slargo a sinistra della piccola Baia si è trasformato in una sorta di centrale operativa mobile con molti mezzi dei vigili del fuoco. È arrivata anche un'ambulanza, ma dopo i primi accertamenti del nucleo dei Vigili del fuoco dei sommozzatori di Venezia, coordinati dal funzionario Gianpaolo Canciani, che già nei mesi scorsi diresse le operazioni di recupero del suo collega Walter Locatello scomparso nel lago dalla sponda opposta, il mezzo si è allontanato vuoto.

La donna, una 56enne francese residente nel bellunese, alla guida era infatti morta. Non è ancora chiaro da quanto tempo l'auto si trovasse nel lago. Dalla ricostruzione sembra che la sua Fiat Punto abbia percorso l'ultimo tratto della sterrata entrando nel lago per fermarsi in acqua ad una profondità di circa 3, 4 metri poco più avanti. È stata estratta dai sommozzatori e adagiata su un telo blu steso sull'erba.

Il recupero

Poi i vigili del fuoco hanno proceduto al recupero della piccola utilitaria: la macchina è stata agganciata con un cavo al verricello anteriore del pick up dei pompieri e lentamente portata in superficie e poi a riva. Poi in retromarcia è stato fatto entrare il carro attrezzi che ha abbassato la sponda mobile e con un altro verricello l'auto è stata issata sul furgone per essere portato in una carrozzeria.

I carabinieri hanno espletato le formalità di rito. Le operazioni hanno richiamato sullo slargo della baia molte persone, mentre un elicottero dei carabinieri volteggiava sul luogo della tragedia. Gli stessi sommozzatori di Venezia quando ancora non si sapeva se ci fossero persone in vita, erano stati trasportati in volo in elicottero sul luogo del recupero. Le operazioni si sono ultmate verso mezzogiorno.