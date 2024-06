DOMEGGE - Una sistemata ai fiori tanto amati, come chissà quante altre volte aveva fatto, si è rivelata fatale per Lorena Fedon, 56enne che abitava a Vallesella, in via Piduel, a Domegge. Era il tardo pomeriggio di domenica quando la donna si appresta a compiere quell'azione ripetuta ogni giorno, quando con cura controllava il suo angolo verde, rappresentato da alcuni vasi di fiori posti su un muretto. Lorena esce dalla propria abitazione e non vi farà più ritorno, anzi, saranno gli ultimi istanti in vita della donna perchè all'improvviso, non si sa bene come mai e quali siano le cause della perdita di equilibrio, precipita giù dal muretto, da un'altezza di circa due metri e mezzo, perdendo la vita probabilmente sul colpo.



SENZA TESTIMONI

Nessuno ha visto nulla o ha sentito lamenti provenire dal luogo dell'accaduto e quindi passano attimi importanti che diventano ben presto minuti, senza che qualcuno possa intervenire. Ad accorgersi per prima di quanto successo è così la figlia, che cerca la madre perchè la vogliono al telefono. Uscita di casa, la figlia si trova davanti una scena alla quale non avrebbe mai voluto assistere trovando la mamma riversa a terra e la chiamata ai soccorsi è immediata. Si capisce però ben presto che non c'è più niente da fare perchè la donna non risponde ai richiami. La speranza dei familiari si spegne definitivamente in serata quando Lorena, che lavorava in una fabbrica del centro Cadore, viene dichiarata deceduta all'ospedale di Pieve di Cadore. Troppo grave il politrauma riportato nella caduta, soprattutto le ferite alla testa si sono rivelate fatali.



IL CORDOGLIO

Uno shock per l'intera comunità cadorina perchè la donna era apprezzata e stimata in paese da tutti quelli che avevano avuto modo di conoscerla. Appena appresa la notizia, la cittadinanza si è subito unita nel dolore e nella vicinanza ai familiari, chiaramente sconvolti e distrutti da quanto accaduto. Lorena lascia il marito Valerio, le figlie Serena e Letizia di 22 e 26 anni, due giovani studentesse che avevano dato tante soddisfazioni alla mamma, oltre a tante persone che le volevano bene. Per chiarire le dinamiche e soprattutto se la donna abbia accusato un malore prima di precipitare nel vuoto è stata disposta l'autopsia, che verrà effettuata nei prossimi giorni. La data del funerale è però ancora da fissare, ma quel che è certo è che l'intera collettività cadorina è ancora incredula e attonita di fronte a una scomparsa del genere. La morte di Lorena, tra l'altro, avviene a due settimane di distanza da quella di Giovanni Unterberger, 59enne di Perarolo che ha perso la vita cadendo dal proprio terrazzo di casa mentre sbatteva un tappeto, dopo un volo di oltre 4 metri che non gli ha dato scampo.